¡Tajante! Pedro Aquino lanza FUERTE ADVERTENCIA a Chile en la previa del 'Clásico del Pacífico'

El volante del Santos Laguna de México, Pedro Aquino, lanzó una fuerte advertencia al Chile de Ricardo Gareca en la previa al partido por las Eliminatorias.

En entrevista con Radio Ovación, el exjugador de Sporting Cristal analizó la situación de la Selección Peruana e indicó que, a pesar de estar lejos de los puestos de clasificación al mundial, aseguró que saldrán adelante porque la 'Bicolor' tiene buenos jugadores y un gran comando técnico.

"No podemos negar que es una situación muy complicada, pero tenemos que convencernos primero en que podemos sacar esto adelante y luego convencer a la hinchada que todos juntos podemos salir de este momento difícil. No es novedad para nosotros vivir esta situación porque antes ya la pasamos, por ello no dudo que vamos a salir adelante ya que tenemos buenos jugadores y un gran comando técnico", declaró.