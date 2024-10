¡Tajante! Ricardo Gareca reveló si continuará siendo entrenador de Chile tras caer ante Colombia

15/10/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Ricardo Gareca reveló si continuará con entrenador de Chile tras sufrir una goleada 4-0 a manos de Colombia por la fecha 10 de las Eliminatorias.

¿Ricardo Gareca dejará la Selección de Chile?

En conferencia de prensa, el 'Tigre' sostuvo que no está "en condiciones" de manifestar una decisión sobre si continuará o no como director técnico de la 'Roja' y apuntó que no está acostumbrado a tomar decisiones "en caliente".

"No estoy acostumbrado a tomar resoluciones en caliente, quiero pensar, quiero enfriarme (...) Hoy por hoy no estoy para tomar ninguna determinación, necesito estar con mi cuerpo técnico y los dirigentes también (...) Todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo, no estoy en condiciones de poder manifestarlo. Estoy acostumbrado a reflexionar en cualquier resolución que tome", declaró.

Asimismo, Ricardo Gareca aseguró que es el máximo responsable del mal momento que atraviesa la Selección Chilena y manifestó que "matemáticamente" Chile tiene posibilidades de clasificar al próximo mundial.

"Hay un montón de cosas que no se han dado en el partido y esas cosas que no se han dado. Soy el máximo responsable porque el equipo debe tener reacción en el campo de juego, muchas cosas (...) eso me lleva a reflexionar, a no anticiparme a algo (...) Matemáticamente hay posibilidades, pero con estas actuaciones se complica. Actuaciones como la de Brasil me hacen pensar que podemos, con actuaciones como esta, es más complicado", agregó.

"NO QUIERO TOMAR UNA DECISIÓN EN CALIENTE"#ESPNEquipoFChile Ricardo Gareca, técnico de #LaRoja, se refirió al difícil momento del equipo y aseguró que cualquier medida que tome respecto a su continuidad como DT en Chile, la tomará en conversación con su cuerpo técnico. pic.twitter.com/pwx0Ush4WT — ESPN Chile (@ESPNChile) October 15, 2024

Ricardo Gareca analiza derrota ante Colombia

En esa misma línea, el exentrenador de la Selección Peruana afirmó que Colombia los superó "en todos los sectores del campo de juego" e indicó que no hay "nada que objetar en ese aspecto".

"Hubo una superioridad de Colombia sobre nosotros, en la cual no pensaba que ocurriera (...) y terminó en un resultado que nos duele, a nosotros más, que somos los protagonistas (...) Más allá de una actuación que no le gustó a nadie, yo asumo la responsabilidad mayor, no tengo nada que decirle a los muchachos", mencionó.

Cabe mencionar que, el 'Tigre' ha dirigido un total de 10 partidos a los 'mapochos': 3 amistosos, 3 por la fase de grupos de la Copa América 2024 y 4 por las Eliminatorias 2026. En partidos oficiales, el exentrenador de la 'Bicolor' registra 5 derrotas y 2 empates.

De esta manera, Ricardo Gareca señaló que no quiere tomar una decisión en caliente sobre su continuidad como entrenador de Chile, por lo que lo conversará con su comando técnico y los dirigentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).