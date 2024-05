Tiago Nunes reta a Pep Guardiola: Quiero verlo jugando contra Binacional en Juliaca

¡Se mandó con todo! Tiago Nunes, exentrenador de Sporting Cristal, comparó al fútbol europeo y sudamericano y se atrevió a realizar un tremendo reto para Pep Guardiola, DT de Manchester City de Inglaterra y ex Barcelona. ¿Qué dijo?

Las palabras del estratega brasileño tuvieron lugar en conversación con ESPN, donde sorprendió al revelar que, como espectador, prefiere consumir las ligas de nuestro continente.

Ello debido a que considera que el fútbol de las competiciones europeas es "demasiado perfecto" y usó de ejemplo el caso de la Premier League, considerada la mejor liga del mundo, y la situación de la Selección de Inglaterra.

"Me gusta ver los torneos que están más cerca de mí, en los que me pueda sentir identificado con los jugadores, con los entrenadores.. (...) No es que sea de mentira, pero es demasiado perfecto, es un cuento de hadas en el que todo funciona, todo es lindo. Tu agarras el torneo inglés que es increíble, pero no tiene ingleses jugando su torneo. Hay solo extranjeros, y cuando ves a la selección de Inglaterra, es terrible", indicó a la cadena internacional.