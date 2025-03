U y AL podrían verse en la Libertadores: ¿Se jugaría con doble hinchada? Esto se sabe

12/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima acaba de clasificar a la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores 2025, en ese marco, el 17 de marzo se conocerá quiénes serán sus adversarios y entre los posibles contrincantes de los 'grones', se encuentra el clásico compadre, Universitario de Deportes. Pero, de jugarse estos dos nuevos clásicos ¿Se jugaría con doble hinchada?

¿Cuándo se jugaron los últimos clásicos?

En el Perú, los últimos Clásicos con la presencia de ambas hinchadas ocurrieron hace más de una década. El más reciente fue el 22 de octubre de 2014, cuando Alianza Lima venció 1-0 a Universitario en el Estadio Nacional con un gol de Víctor Cedrón, en la fecha 8 del Torneo Clausura.

Por su parte, en el Estadio Monumental, los cremas se impusieron 1-0 el 23 de junio de 2013, con un tanto de Christofer Gonzales, en un año en que terminaron consagrándose campeones. Desde entonces, las autoridades han restringido la presencia de hinchadas visitantes en los Clásicos peruanos debido a temas de seguridad.

Actualmente, no hay un pronunciamiento oficial sobre la posibilidad de que, en caso de un enfrentamiento en la Libertadores, se permita la presencia de ambas hinchadas, ya sea en Matute o en el Monumental.

¿Cuándo sabremos los rivales de Alianza Lima?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 se realizará el lunes 17 de marzo a las 6:00 p.m. (hora peruana) en la sede de la CONMEBOL, en Asunción, Paraguay.

Luego de iniciar su participación como Perú 4, disputando desde la Fase 1, los 'íntimos' lograron una clasificación histórica al vencer a Nacional de Paraguay, eliminar a Boca Juniors con una victoria global que incluyó un triunfo en La Bombonera y cerrar su pase tras empatar en Matute ante Deportes Iquique.

¿Contra quiénes jugará?

Si bien habrá que esperar el sorteo para conocer sus oponentes, se sabe que en su mismo bombo se encuentran equipos como Carabobo (Venezuela), Atlético Bucaramanga (Colombia), Central de Córdoba (Argentina) y San Antonio Bulo Bulo (Bolivia). Asimismo, hay clubes que aún deben definir su clasificación, como el ganador de los cruces entre Boston River vs. Bahía, Cerro Porteño vs. Melgar y Barcelona SC vs. Corinthians.

Con la posibilidad de un enfrentamiento ante Universitario o Sporting Cristal, ha surgido la duda sobre si se permitirá la asistencia de ambas hinchadas. La expectativa entre los fanáticos es alta, y muchos sueñan con revivir la emoción de los Clásicos con las tribunas divididas entre el Comando Sur y la Trinchera Norte, tal como sucedía en el pasado.

El sorteo del 17 de marzo no solo definirá los rivales de Alianza Lima, sino que también podría marcar el regreso de un Clásico peruano en la Copa Libertadores, con el condimento especial de un enfrentamiento internacional. La gran incógnita es si este esperado duelo se podrá jugar con la presencia de ambas hinchadas, lo que sin duda haría de estos encuentros un espectáculo aún más memorable.