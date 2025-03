Peruana triunfa en Francia con su emprendimiento turístico 'Mochila Latina': Busca expandirse en Europa

Una historia de éxito. Leydi Salazar, una mujer cajamarquina de 34 años, logró triunfar en Francia con su novedoso proyecto 'Mochila Latina'. Su emprendimiento busca garantizar a los turistas de Latinoamérica que su estadía en el país sea placentera, aún así no dominen a la perfección el idioma francés. Ante la gran acogida que tuvo su propuesta, la peruana tiene planes de expandir este negocio en todo Europa.

Con la intención de conseguir un mejor futuro, Leydi viajó hasta París dejando su pequeño negocio en Lima, donde reparaba equipos electrónicos. Sin embargo, su llegada a la 'Ciudad de la luz' no fue como lo esperaba, puesto a que le costó adaptarse a un nuevo estilo de vida, sobre todo por la difícil 'barrera del idioma'. No obstante, sus ganas de salir adelante la motivaron iniciar de nuevo.

"Dada la circunstancia mi primera actividad fue vender souvenirs y agua mineral de manera ambulatoria bajo la torre Eiffel. Pero, después de un tiempo, me di cuenta que no estaba del todo permitida esta actividad y decidí dejarlo después de 15 días de trabajo" expuso Salazar en sus recuerdos.

Con este pequeño inconveniente, Leydi estuvo a punto de rendirse e incluso pensó en retornar al Perú. Afligida por la situación, llamó a su madre por teléfono y le explicó que no le iba bien, sin imaginar que aquella comunicación daría pie a lo que actualmente se dedica. En su relato, contó que una turista mexicana se hallaba perdida, y le pidió apoyo porque la escuchó hablar en español.

"Me pidió ayuda, y ,como no tenía nada más que hacer, le ayudé no solo a salir del metro sino también a llegar a la Torre Eiffel, Arco del Triunfo, y luego la trasladé al aeropuerto", contó, añadiendo que la turista la recompensó por pensar que era una guía. "Me dio 20 euros, ¡Regresé a casa muy feliz, porque sentí que ser guía turístico podría funcionar"!", manifestó.