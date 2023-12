Universitario: ¿Quién es César Farías y con qué incidentes de violencia se le relaciona al entrenador?

En los últimos días, se pudo conocer que el venezolano César Farías se encontraría cerca de ser el nuevo entrenador de Universitario. Sin embargo, salió a la luz un episodio de violencia por el que se retiró de uno de sus equipos en el pasado.

La llegada de Farías fue anticipada por el periodista argentino Mariano Olsen, que informó que Farías estaría dispuesto a pagar una millonaria clausula para llegar al actual campeón peruano.

Sin embargo, la sombra de su pasado persigue a Farías al día de hoy, pues en uno de los clubes donde tuvo una etapa protagonizó un violento episodio.

César Farías quedó en los libros de historia del club Aucas de Ecuador, donde llegó en abril de 2022 y realizó una campaña histórica. Si bien logró clasificar a su equipo a la Copa Libertadores por primera vez y logró gritar campeón en el torneo local, su salida fue bastante turbulenta.

La relación entre el equipo y el venezolano se extendió hasta el pasado 11 de junio, cuando en pleno partido contra Delfín el técnico golpeó a dos jugadores del equipo rival, lo que le generó una sanción importante de 14 meses a nivel local.

Si bien Farías se disculpó posteriormente en redes sociales, este episodio marcaría su carrera para siempre.

"Quiero pedir una disculpa pública a la familia ecuatoriana porque no es la imagen que quiero que guarden de mí, no es lo que yo vine. Es un hecho violento, no me siento cómodo con eso y pido disculpa pública por todos los que vieron esto. La reacción tiene una acción primaria. Estoy a tres metros y medio de mi zona, que es permitida para el DT, y me llevan por delante", expresó.