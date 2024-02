Universitario: Sebastián Britos pide mantener la calma tras victoria contra Alianza Lima

El actual portero de Universitario, Sebastián Britos, está pasando por un gran momento junto a sus compañeros de equipo, después de haber ganado el clásico frente a Alianza Lima y no haber encajado goles en lo que va de campeonato. A pesar de tener motivos para estar felices, el uruguayo pide tener los pies sobre la tierra, pues aún no han ganado nada y el camino es muy largo.

El arquero proveniente de Liverpool al declarar a los micrófonos de TV Perú, se mostró sereno a pesar de los acontecimientos del pasado sábado, 10 de diciembre. Aprovecho a poner los focos en el próximo partido de los cremas frente a Melgar en el Estadio Monumental. Además, quiso darle una mayor importancia a su posición, pues siente que hay características de un guardameta que todos deben tener.

Le preguntaron sobre cómo fueron sus primeras charlas con Jean Ferrari y Manuel Barreto, a lo cual él respondió que está muy agradecido con que un club tan grande como Universitario se fijara en él, pero que quería priorizar la final con Liverpool por el campeonato charrúa, y que luego de los partidos que definían el torneo, podrían platicar del futuro con los merengues. Quiso agregar lo difícil que fue para él alejarse de su familia y de todo el entorno que formó en su natal Uruguay.

"Cuando me llamó Ferrari con Barreto les agradecí el interés, pero cuando lo hicieron estaba definiendo el torneo uruguayo y le pedí unos días para definir lo que me estaba jugando. No fue fácil alejarme de mi familia y mis seres queridos", aclaró.