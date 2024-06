¡Vamos 'Bicolor'! Paolo Guerrero se emociona previo al partido de Perú y Argentina: "Nos jugamos todo"

Paolo Guerrero, nuevamente, parece meterse a los hinchas de Perú 'al bolsillo'. El experimentado delantero se confesó en una reciente entrevista con DSports, y habló de sus expectativas previas al partido contra Argentina.

El delantero de 40 años se refirió directamente al decisivo encuentro, indicando que el equipo sabe que se están jugando todo, y reconocen la magnitud del partido.

"Ya pensando, metiéndonos en el partido de mañana. Nos jugamos todo, va a decidir la clasificación, no solo nuestra, sino de los otros dos equipos. Se juega mucho en esta fecha", señaló.

Guerrero renovó públicamente su compromiso con la 'Bicolor', indicando que siempre y cuando esté en sus posibilidades, buscará apoyar al combinado nacional de nuestro país, demostrando su compromiso constante.

"Yo particularmente tratar de ayudar en lo que yo pueda. Lo he dicho siempre, trato de estar en todo momento para mis compañeros, apoyar. Todos los partidos de la selección son importantes, trato de que mi país sobresalga. Estaré aquí cuando la selección me necesite, cuando no, apoyar también. Es mi país, mi pueblo y lo que más quiero en mi vida", añadió.