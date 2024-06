Liberman LAPIDA a la Bicolor previo al duelo ante la albiceleste: "Argentina B es bastante más que Perú"

La Selección Peruana tendrá un verdadero reto este sábado 29 de junio cuando enfrente a Argentina por el cierre del grupo A de la Copa América. A propósito de ello, el polémico periodista, Martin Liberman habló sobre dicho duelo y aseguró que existen pocas posibilidades de que se de el milagro.

Como se recuerda, el equipo dirigido por Jorge Fossati deberá ganarle al actual campeón de América y del mundo y esperar un empate entre Canadá y Chile en el otro cotejo para lograr clasificarse a cuartos de final.

Luego que Argentina derrotara a Chile el martes pasado, Lionel Scaloni anunció que para enfrentar a la blanquirroja mandará un equipo alterno al que ha venido jugando. Esto aumentó las esperanzas de los hinchas peruanos pensando en una posible clasificación.

Sin embargo, Martin Liberman fue claro en uno de sus últimos videos en su canal de YouTube donde aseguró que el combinado patrio debería hacer un partido muy por encima de lo mostrado, pues considera que los jugadores suplentes de su selección son superiores a los nuestros.

Uno de los puntos más flacos que viene dejando la Copa América para la Selección Peruana es la aparición de nuevos jugadores que desplacen a los elementos que vienen actuando desde procesos anteriores.

Justamente, el polémico hombre de prensa no pasó por alto el tema y aseguró que Jorge Fossati tiene un trabajo más que complicado en ese aspecto.

"Fíjense que Perú todavía no provocó ese recambio generacional que si tienen otras selecciones como la ecuatoriana, como la venezolana. Cuando tenían que acercarse en el partido ante Canadá, terminan entrado los de la vieja camada: los Guerrero, los Cueva, los Carrillo. Y no digo que esté mal solo digo que hay una carencia de generación que no vino a suplantar a los recientemente mencionados, entonces el trabajo de Jorge Fossati es mucho más complicado", agregó.