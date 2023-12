Vílchez se pronuncia tras derrota de Alianza Lima ante la 'U': "Tenemos que regresarle la alegría al hincha"

El defensa de Alianza Lima, Yordi Vílchez, se pronunció tras la derrota de los 'blanquiazules' ante Universitario de Deportes ('U') en la final de la Liga 1 y señaló que deben regresarle la alegría su hinchada.

En declaraciones a la prensa, el jugador del equipo de La Victoria evitó referirse al cierre que sufrió el estadio Alejandro Villanueva por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"De repente sí, pero creo que más allá de eso, nosotros tenemos que, donde sea que nos toque, regresarle la alegría al hincha (...) Me he cruzado con algunos compañeros, siempre es bueno verlos. Conversando con el año que viene, con mucho optimismo para seguir consiguiendo títulos para el club", declaró.

Asimismo, Vílchez lamentó la partida de algunos compañeros de Alianza Lima y apuntó que aún no ha conversado con el nuevo entrenador 'blanquiazul', Alejandro Restrepo, sin embargo, manifestó que conoce que el DT colombiano utiliza línea de tres en los equipo que dirigió.

"Nosotros no podemos hacer más nada. Es parte del fútbol estas cosas, siempre salen y llegan, es una pena que se vayan muchos compañeros pero el fútbol es así (...) Las referencias son las que se tienen, que le gusta un esquema con línea de tres y esas cosas, pero no he conversado con él. Lo he saludado, pero no he conversado nada más", agregó.