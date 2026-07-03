Mundial 2026: Haaland y Vinícius 'recrean' escena icónica de "¿Y dónde están las rubias?"

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Lo que comenzó como una ocurrencia digital terminó convertido en fenómeno mundial. La cuenta de Instagram "kazuodesigns", especializada en contenidos con inteligencia artificial, recreó la icónica escena de ¿Y dónde están las rubias? en la que Terry Crews canta A Thousand Miles junto al personaje de Marcus disfrazado de Tiffany Wilson.

En la versión modificada, el rostro de la rubia fue reemplazado por el de Erling Haaland y el de Crews por el de Vinícius Jr., en alusión al choque entre sus selecciones en los octavos de final del Mundial 2026.

Expectativa viral

El video fue recogido por la cuenta "Stay Humble Central", que lo difundió masivamente aunque sin dar créditos al creador original. Fue allí donde Haaland reaccionó con un comentario invitando a Vinícius a recrear la escena , y el brasileño respondió con carcajadas y emojis de risa.

El propio Terry Crews, protagonista original, también se sumó con risas en los comentarios, validando la broma y potenciando aún más su alcance.

La falta de créditos generó debate, pero también permitió que muchos usuarios descubrieran la cuenta original de "kazuodesigns". Su creador compartió en historias la emoción de ver cómo su trabajo llegaba a noticieros deportivos y era comentado por los propios protagonistas del meme.

Haaland emocionado por jugar ante Brasil

En conferencia de prensa con CazéTV, Haaland volvió a referirse al video, asegurando que le causa mucha gracia y que lo tomó como un gesto simpático en la previa del partido.

Además, comentó sobre sus expectativas para el duelo ante Brasil: dijo que creció viendo partidos de la generación dorada de la Canarinha y que guarda respeto por el nivel histórico de la selección sudamericana. Vinícius, por su parte, se mostró divertido con la idea.

Un fenómeno cultural

El cruce entre cine, fútbol y tecnología convirtió al video en un símbolo de cómo la IA generativa puede resignificar escenas clásicas y transformarlas en memes globales. La participación de Haaland, Vinícius y Crews potenció un fenómeno ya consolidado, demostrando que el humor puede unir a estrellas de distintas disciplinas y generar conversación más allá del deporte.

El partido entre Brasil y Noruega se disputará este domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con la expectativa de ver frente a frente a dos de los jugadores más influyentes del momento. Históricamente, Brasil nunca ha vencido a Noruega en cuatro enfrentamientos previos (dos empates y dos derrotas), lo que añade un matiz especial al choque.

Ahora, además de la tensión deportiva, el encuentro llega acompañado de un capítulo viral que quedará en la memoria: el día en que Haaland y Vinícius se convirtieron en protagonistas de una escena de comedia gracias a la inteligencia artificial.