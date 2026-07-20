Vinicius Jr. reaparece con brutal cambio en su rostro tras someterse a un retoque estético

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Si bien Brasil fue una de las grandes decepciones del Mundial 2026, Vinicius Júnior cumplió con las expectativas en sus hombros y, sin dudas, fue el mejor jugador de la "canarinha" en la cita planetaria.

Cambio drástico

Tras caer de la Copa del Mundo en octavos de final en manos de Noruega, el delantero del Real Madrid pudo comenzar sus vacaciones y, sin perder tiempo, se sometió a una operación estética en la cara, que dejó un comentado resultado.

Según reportan en el Portal Leo Dias, el extremo de 26 años se realizó una armonización de quijada, técnica para proyectar y definir el mentón, para así realzar los rasgos faciales.

La operación fue realizada por el especialista Alessandro Alarçao, quien habitualmente aen Estados Unidos, pero que viajó Goiana solamente para el trabajo solicitado por Vinicius y su pareja, Virginia Fonseca.

Lo que indican desde Brasil es que todo lo involucrado a este retoque fue realizado con total confidencialidad. De hecho, el centro en el cual se concretó el proceso estético cerró sus puertas el día que el futbolista llegó, y el personal del lugar tuvo un protocolo especial de seguridad para evitar fotos o videos del delantero.

Meu cérebro não tá conseguindo entender que esse agora é o Vini Jr. juro pic.twitter.com/LcztzYT5tO — Babi (@babi) July 20, 2026

No es el único cambio

El cambio estético no fue el único que llamó la atención durante este período. De acuerdo con el diario AS, el jugador también renovó su imagen con una barba perfilada que no se le había visto antes, obra del estilista Salah eddine Rhnim, con base en Milán, Italia. Las imágenes circularon con rapidez en X y generaron una ola de comparaciones con el cantante Jason Derulo.

Las vacaciones del jugador también incluyeron una parada en el show del artista Bad Bunny en Milán. Vinícius se prepara para reintegrarse a los entrenamientos del Real Madrid bajo las órdenes del técnico José Mourinho.

El período de descanso llega después de una eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 que dejó una huella profunda en el jugador. Cinco días después de la derrota ante Noruega, Vinícius publicó en Instagram una reflexión personal acompañada de una imagen en blanco y negro

A lo largo del torneo, Vinícius fue uno de los jugadores más activos de la Selección de Brasil: disputó los 5 partidos como titular, acumuló 441 minutos, anotó 4 goles, 3 con el pie derecho y registró 1 asistencia. Recibió 10 faltas y realizó 17 remates, 11 de los cuales fueron al arco.