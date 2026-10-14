¿No respetan el medio pasaje? Indecopi coloca multas de hasta S/ 2.4 millones a empresas que incumplan

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la tarifa establecida de medio pasaje a nivel nacional, Indecopi advierte las medidas que viene efectuando en caso las empresas no cumplan con la normativa en favor de la población que accede a este beneficio. Según lo publicado por la institución, las multas ascienden hasta S/ 2.4 millones.

Indecopi sanciona a empresas que no apliquen el medio pasaje a los ciudadanos

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó que las empresas de transporte urbano e interurbano están obligadas a respetar el medio pasaje universitario, conforme a lo establecido en la Ley 26271. La entidad advirtió que el incumplimiento de este derecho puede generar sanciones.

De acuerdo con la normativa vigente, este beneficio se aplica durante los días laborables , desde las 5:00 a. m. hasta la medianoche . Además, el derecho no depende del destino al que se dirige el estudiante, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por ley.

El Indecopi informó que, entre 2021 y 2026, registró un total de 509 reclamos relacionados con el incumplimiento del medio pasaje universitario a nivel nacional.

¿Cuánto deben pagar los universitarios?

La entidad precisó que el precio del medio pasaje no puede superar el 50 % de la tarifa ordinaria para adultos. Por ejemplo, si el pasaje general cuesta S/ 2.00, el estudiante universitario debe pagar como máximo S/ 1.00, siempre que presente su carné universitario vigente.

Este beneficio constituye un derecho reconocido por ley, por lo que las empresas de transporte deben respetarlo dentro de los horarios y condiciones establecidos en la normativa.

¿Cómo denunciar el incumplimiento?

Frente a una negativa a reconocer el medio pasaje o el cobro de una tarifa superior a la permitida, el Indecopi recomendó a los estudiantes conservar el boleto de viaje, ya que constituye una prueba importante para sustentar el reclamo.

Asimismo, aconsejó registrar la placa del vehículo y el nombre de la empresa de transporte. De ser posible, los usuarios también pueden recopilar fotografías u otros elementos que permitan respaldar su denuncia.

Los universitarios que deseen reportar estas irregularidades pueden comunicarse con el Indecopi al teléfono 224-7777, en Lima, o a la línea gratuita 0800-44040, para las provincias. También pueden presentar sus reclamos mediante la plataforma digital Reclama Virtual.

Finalmente, Indecopi reiteró la importancia de denunciar estas prácticas para contribuir al cumplimiento de las normas y a la protección de los derechos. De lo contrario, podría colocar multas de hasta S/ 2.4 millones a las empresas que incumplan