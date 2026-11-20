20/11/2026 / Exitosa Noticias / Economía

Un accidente de tránsito provocó el cierre de la vía auxiliar de la Panamericana Sur, en Villa El Salvador (VES), luego de que un tráiler cargado de melamina chocara contra un bypass y terminara volcado. El conductor abandonó la unidad y permanece con paradero desconocido.

Tráiler impactó contra bypass y terminó volcado

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 15 de la Panamericana Sur, en sentido de norte a sur, cerca del bypass que conecta con la avenida Mateo Pumacahua. El vehículo pesado transportaba varias planchas de melamina y se dirigía hacia el ingreso de VES.

El fuerte impacto provocó que el tráiler perdiera estabilidad y terminara volcado sobre la vía auxiliar. La unidad quedó atravesada en la calzada, lo que obligó a restringir la circulación vehicular en este tramo de Lima Sur.

La presencia de personal de seguridad y unidades de emergencia permitió mantener señalizada la zona afectada. En el lugar también se colocaron conos para advertir a los conductores sobre el cierre de la vía y evitar que ingresaran al tramo donde permanecía el tráiler volcado.

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