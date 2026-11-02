Alza de precios: inflación anual en Lima supera el 5% tras aumento en combustibles y alimentos

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Economía

La inflación anual en Lima Metropolitana alcanzó un incremento de 5.25% al cierre de octubre, según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este resultado representa el indicador más elevado desde mediados de 2023 y acumula ocho meses consecutivos por encima del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), fijado entre 1% y 3%.

Presión en los rubros de transporte y alimentos básicos

El sector Transporte registró un incremento de 15.75% entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 en Lima Metropolitana, impulsado por una subida de 43.67% en el precio de los combustibles y lubricantes para vehículos.

Esta variación estuvo alineada con el comportamiento del mercado internacional del petróleo, cuyo barril cotizó en un promedio mensual de US$97 durante octubre. Por su parte, la división de alimentos, de mayor peso en la canasta familiar, aumentó 6.33% y en los últimos doce meses, con alzas mercadas en productos marinos como el pescado y diversas hortalizas.

Guido Pennano, economista y columnista de Exitosa, analizó el incremento de la inflación en Lima, que supera el 5 % y se aleja de las proyecciones del BCR.

"El bonito, un alimento fundamental en nuestra dieta va a seguir subiendo por un tema del clima. Son dos componentes que están afectando por el lado de la oferta. Como se dice claramente y por costos los precios", señaló.

En el mercado mayorista, productos de consumo diario como la arveja, cebolla, choclo, papa, tomate y zanahoria registraron cotizaciones superiores al promedio de los últimos dos años, de acuerdo con reportes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Ante este escenario en la cadena productiva y de abastecimiento, el especialista sugiere medidas de optimización del gasto doméstico e intervenciones puntuales del Ejecutivo.

"En estas épocas de crisis climática hay que armar canastas de consumo con mucho más cuidado para que alcance un poquito mejor la caja hogareña que es la que hay que proteger y ahí el Estado tiene que ver como hacer para apoyar transporte, como apoyar cierta producción de alimentos e inclusive como importar algunos productos que en otros lugares estén más disponibles", indicó Pennano.

🔴🔵 #EconomíaPopular 💸💸 | Guido Pennano, economista y columnista de Exitosa, analizó el incremento de la inflación en Lima, que supera el 5 % y se aleja de las proyecciones del BCR. Los precios de los alimentos y el transporte figuran entre los principales factores de presión. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 2, 2026

Variación mensual del IPC e impacto en las regiones del país

Durante el mes de octubre, el IPC en la capital registró una variación de 0.57%, situándose como el porcentaje más alto para dicho mes en los últimos cuatro años. De las 26 ciudades monitoreadas por el INEI a nivel nacional, la inflación promedio interanual alcanzó el 4.83%, impulsada en su mayoría por las mismas divisiones de consumo que afectaron a la capital.

Ocho ciudades del interior del país presentaron incrementos anuales superiores al 5% en sus índices de precios. Entre las localidades con mayor encarecimiento destacaron Puerto Maldonado (9.58%), Cerro de Pasco (6.13%) y Moquegua (5.53%), seguidas por Lima Metropolitana, Cusco, Huancavelica, Abancay y Arequipa.

Las expectativas de inflación del mercado financiero para el cierre del presente ejercicio se ubican entre 4.20% y 4.48%, mientras que las proyecciones para los próximos años prevén un retorno paulatino hacia el rango meta institucional.

En ese sentido, la inflación continúa marcando la evolución de los precios al consumidor y determinando las proyecciones económicas del país.