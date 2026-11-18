18/11/2026 / Exitosa Noticias / Economía

Durante la Conference Call de resultados correspondientes al tercer trimestre del 2026 realizada este miércoles 18 de noviembre, el Directorio de Petroperú presentó los avances en el proceso de reorganización y las acciones tomadas para fortalecer la gestión operativa y financiera. Esto contó con la presencia de inversionistas, acreedores, entidades financieras, analistas, entre otros.

Resultado son positivos

Esta sesión la encabezó el vicepresidente del Directorio, Carlos Linares Peñaloza, quien resaltó el trabajo que desde agosto viene realizando la actual directiva junto a la Gerencia General para fortalecer las operaciones. Además, esto servirá para mejorar la gestión financiera y lograr que la empresa estatal vuelva a ser competitiva.

Son resultados positivos, aunque sabemos que todavía enfrentamos desafíos importantes para consolidar a Petroperú como una empresa sólida, rentable y sostenible, capaz de generar los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones", destacó el vicepresidente de la compañía de hidrocarburos del Estado.

Petroperú presentó a inversionistas, acreedores y analistas los avances de su proceso de reorganización y las acciones para fortalecer su gestión operativa y financiera, durante el Conference Call de resultados del tercer trimestre de 2026. https://t.co/5Pln7JzTwA https://t.co/LescyyWSsL — Petroperú S.A. (@petroperu_sa) November 18, 2026

Por su parte, el gerente general Luis Suárez, junto con el equipo gerencial, dio a conocer sobre los avances del proceso de reorganización integral, como parte de los Decretos de Urgencia N° 010-2025 y N° 003-2026. También se refirió a las gestiones para culminar la estructura de financiamiento de hasta $ 2 mil millones y la operatividad del fideicomiso para la administración de recursos.

Además, fue presentada la evolución de los negocios de refinación, exploración, producción, gestión comercial y de suministro, y las acciones de sostenibilidad y gobierno corporativo. Asimismo se informó sobre las medidas de prevención para mantener la continuidad de las operaciones de Petroperú ante los efectos que pueda causar el fenómeno El Niño.

Resultados de Petroperú

Sobre los resultados financieros, la empresa estatal presentó un EBITDA, un indicador de $ 201 millones y una utilidad neta de $ 24 millones durante el tercer trimestre del presente año, superando al periodo anterior. Un avance al cierre de este trimestres es el nuevo socio para las operaciones del Lote 192 en la región Loreto.

Otro punto mencionado sobre los contratos de suministro de crudo con EP Petroecuador, que contempla abastecimiento hasta setiembre del 2027, fortaleciendo la capacidad operativa y reduciendo los riesgos de dotación de combustibles.

Este miércoles el Directorio de Petroperú presentó los avances del proceso de reorganización y las acciones que ha empleado para el fortalecimiento de la gestión operativa y financiera. La conferencia trimestral contó con la participación de inversionistas, acreedores, entidades financieras y otros actores del mercado de hidrocarburos.