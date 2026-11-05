Presupuesto Público 2027: Comisión Bicameral aprueba dictamen que incluye prohibición de gastos en celebraciones

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Economía

En una sesión clave desarrollada este jueves 5 de noviembre, la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República aprobó por mayoría (29 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones) el dictamen que establece el marco financiero del sector público para el próximo año.

Presupuesto para el año 2027

El texto aprobado contempla un presupuesto total de S/ 266,506 millones, destinado a financiar las intervenciones y servicios esenciales que brindará el Estado.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, destacó que este avance legislativo es fruto de una estrecha colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso, lo que permitirá concluir el trámite de aprobación antes del plazo límite establecido por ley el próximo 30 de noviembre.

Según detalló el titular del MEF, los debates en el Pleno se intensificarán durante la semana del 16 de noviembre, tras la visita oficial del papa León XIV.

¡APROBADO! 🏛️ La Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 por un monto que asciende a 266 mil 506 millones de soles. 🇵🇪 pic.twitter.com/mcN4WJJFaY — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 5, 2026

Austeridad total: prohibición de gastos en celebraciones y agasajos

Uno de los puntos más destacados y de mayor relevancia dentro del dictamen aprobado es la prohibición expresa para que las entidades públicas de los tres niveles de gobierno realicen gastos en celebraciones o agasajos durante el año fiscal 2027.

Esta medida de estricta disciplina fiscal cuenta con el respaldo absoluto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El ministro Elmer Cuba enfatizó que la disposición busca "ahorrar eso para otros fines superiores de la Nación", priorizando el uso eficiente de los fondos públicos frente a las necesidades prioritarias del país.

#EnVivo | Miguel Torres, presidente del Senado, señaló que el presupuesto público 2027 será un reto y que el país deberá afrontar los efectos del fenómeno El Niño. Asimismo, afirmó que el Congreso logró identificar S/ 303 millones mediante medidas de eficiencia en un plazo de 90... pic.twitter.com/a3VI7ciq5z — Canal N (@canalN_) November 5, 2026

Medidas laborales y beneficios para el sector público

El texto también recoge diversas peticiones enfocadas en la optimización del empleo estatal, como el que los gobiernos nacional y regionales reordener recursos de su presupuesto de apertura hasta el 31 de marzo de 2027 para garantizar el pago de beneficios económicos de aproximadamente 226,400 servidores bajo el régimen CAS.

También se autoriza la incorporación de más de 5,000 profesionales técnicos y auxiliares a la carrera sanitaria mediante concurso público, prohibiendo su contratación posterior bajo el régimen CAS o locación de servicios para labores de carácter permanente.

Asimismo, se faculta al MEF para emitir un nuevo reglamento de compensaciones para la Ley del Servicio Civil, impulsando el ingreso y la progresión basados estrictamente en méritos y resultados.

#ATENCIÓN | Con 29 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, la Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó el dictamen del Presupuesto Público 2027 por más de S/ 266 mil millones. La decisión contó con el respaldo transversal de bancadas oficialistas y de oposición .... pic.twitter.com/gqR347hDpP — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 5, 2026

Blindaje a la inversión pública y programas sociales

Para frenar la proliferación de obras inconclusas, el dictamen estipula que será obligatorio contar con una constancia previa de previsión presupuestaria antes de suscribir contratos que comprometan presupuestos futuros, con el fin de erradicar la inercia de inaugurar "primeras piedras" sin asegurar la culminación de los proyectos.

Asimismo, se evaluaron nuevas solicitudes de inversión presentadas por legisladores, cuyo costo estimado supera los S/ 40,000 millones, acordando priorizar aquellos proyectos con mayor grado de ejecución y sostenibilidad fiscal.

En el ámbito social e institucional, el presupuesto contempla transferencias del MIDIS a la ONP para garantizar el pago oportuno del programa Contigo en beneficio de 142,000 personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema.

De igual manera, se faculta a la Municipalidad Metropolitana de Lima a suscribir adendas con la OIM para la interconexión del Metropolitano con la Línea 1 y la avenida Universitaria, además de autorizar transferencias del IPD para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.