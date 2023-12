¿A Said? Macarena Vélez asegura que se arrepiente de haber perdonado una infidelidad: "No salió bien"

Macarena Vélez se encuentra concentrada en sus proyectos personales como influencer; sin embargo, reveló recientemente que años atrás perdonó una infidelidad a una de sus parejas ¿Fue a Said?

Previo a su participación en el programa '¿Cuál Es El Verdadero?', que será transmitido este sábado, 23 de diciembre, la creadora de contenido decidió sincerarse y hablar un poco de su actual situación sentimental.

Al respecto, ella manifestó encontrarse tranquila y rodeada de muchas amistades con quienes se lleva muy bien, Asimismo, recalcó que ahora la valla para intentar relacionarse amorosamente con alguien creció, por lo que no intentará algo si no está segura de la persona.

"Estoy tranquila, full amistades, cada vez tengo más amigos hombres que mujeres, me llevo muy bien con los chicos. Mientras se va creciendo, las vallas son cada vez más altas y tengo que ir observando bien, ese "vamos a probar", ya no lo quiero. No me cierro a conocer, pero solo cuando algo sea muy seguro empezaré a salir con alguien", dijo en un primer momento.