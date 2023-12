Ale Baigorria afirma que no reconoce a los "mentirosos" pese a malas experiencias: "Soy muy confiada"

22/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Alejandra Baigorria es una de las influencers más conocidas y más de una oportunidad se ha visto envuelta en escándalos de infidelidad, sin embargo, la chica reality confesó que pese a esto es mala reconociendo a los mentirosos, además, afirmó que prefiere vivir confiando en la otra persona hasta que se demuestre lo contrario.

La 'Rubia de Gamarra' llegará este sábado al programa '¿Cuál es el verdadero?' e intentará engañar a otros participantes como Macarena Velez, Mariella Zanetti y Santiago Suárez.

En ese sentido, Adolfo Aguilar le comento que para intentar mentir a los 'cazafarsantes', tendría que ser una muy buena mentirosa. Ante esto, la novia de Said Palao afirmó que es enemiga de las mentiras y prefiere ser directa en todo momento, y más temas sentimentales o familiares.

"Para mí no es fácil mentir porque soy enemiga de la mentira, no me gusta que me mientan ni me gusta mentir. Yo siempre prefiero ser directa, así no vaya a gustar lo que diga, prefiero decir la verdad, y más si esto es sobre un tema familiar o sentimental", expresó.

Alejandra asegura que no reconoce a los mentirosos

En otro momento fue consultada sobre si es buena reconociendo los mentirosos, pero la empresaria afirmó que es muy confiada para eso, además, dijo sentirse mal si viviera desconfiando.

"En la vida a mí me han mentido tanto, pero aún así no logro descubrir a los mentirosos, soy muy confiada. Lo que pasa es que esa es mi esencia y no la voy a cambiar, prefiero vivir confiando y que sea la vida la que se encargue de poner todo en su lugar. ¡Qué feo debe ser vivir desconfiando!", sostuvo.

Finalmente, aseguró que no tiene ningún problema en encontrarse con Macarena Velez ya que nunca ha tenido nada contra ella y el mundo de televisión es muy pequeño, por lo que sabía que tarde o temprano se la iba a cruzar.

De esta forma, Alejandra Baigorria apostó una vez más por el amor junto a Said Palao, y pese a haber tenido malas experiencias en el amor en el pasado, aseguró que no es capaz de reconocer a un hombre mentiroso y prefiere confiar en él hasta que las cosas no salgan bien.