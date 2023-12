Anahí de Cárdenas revela que salió a desfilar "en te**s" en exclusiva pasarela: "Mi papá estaba rojo"

Anahí de Cárdenas es una de las modelos y actrices más reconocidas a nivel nacional y en una dinámica de 'Cinescape' confesó que en alguna oportunidad tuvo que salir a la pasarela usando un vestido transparente, por lo que se le vieron los senos. Además, todo sucedió en presencia de su padre, quien estaba mirando el show de moda.

La actriz de 'No me digas solterona' participó en en una secuencia de 'Cinescape', llamada 'Preguntas con cancha'. Una de las interrogantes aleatorias que le tocó responder decía: "¿Cuál fue tu peor roche mientras modelabas?".

Es así que, Anahí cuenta que todo sucedió en el desfile de la lujosa firma, Fendi, la cual se realizó un magno evento en el Castillo del Real Felipe, en el Callao, hace más de una década.

"Yo llegaba de hacer programa (Habacilar), llegaba corriendo y fui la última en llegar. Mis papás estaban en el desfile , estaba todo el mundo, había bastante prensa y me tocó un vestido transparente y no me podía poner sostén ", dijo en un inicio.

Enseguida, contó que no le quedó otra alternativa que salir así y llamó la atención de todos los medios de comunicación que estaban presentes. No obstante, supo superar la situación satisfactoriamente.

"Entonces no le iba a decir 'disculpe señor Fendi, ¿podría ponerme un sostén para que no se me vean las t**?'. Salí a la pasarela en t**s y de pronto veo una turba de periodistas sacando sus cámaras y empezando a tomar fotos. Vi a mi papá y estaba rojo. Me tape las t** (hace un gesto con los brazos), fue el camino más largo, la pasarela más larga de mi vida y fue espantoso", dijo entre risas.