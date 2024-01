'Back to black': Mira el primer tráiler de la película biográfica de Amy Winehouse

12/01/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La cineasta británica Sam Taylor-Johnson, conocida por sus obras notables como 'Nowhere Boy' y 'Cincuenta sombras de Grey', regresa con una nueva propuesta cinematográfica. 'Back to Black' es su más reciente proyecto, una película biográfica que ahondará en la vida de la icónica cantante de soul y jazz, Amy Winehouse. En esta nota, descubre todos los detalles de esta prometedora cinta.

Back to black

La película se sumerge en los primeros días de la carrera musical de la cantante británica Amy Winehouse, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso meteórico en la industria. Uno de los focos principales será la creación del álbum que la catapultó a la fama internacional, 'Back to black'.

'Back to black', producida por StudioCanal UK en asociación con Focus Features y Monumental Pictures, posee los derechos de numerosas canciones de la renombrada artista pertenecientes a Universal Music Group y Sony Music Publishing. Asimismo, el guion ha sido elaborado por Matt Greenhalgh, conocido por su trabajo en películas como 'Nowhere boy' y 'Move on'.

Tráiler y fecha de estreno

El tráiler de 'Back to black' fue lanzado la semana pasada, brindando un vistazo emocionante a lo que promete ser una experiencia cinematográfica conmovedora. La fecha de estreno está fijada para el 12 de abril de 2024 en el Reino Unido y el 10 de mayo en Estados Unidos. La llegada a Latinoamérica aún no tiene fecha confirmada, pero se espera que sea entre mayo y junio.

¿Quién interpretará a Amy?

Marisa Abela, conocida por su participación en 'Barbie', asume el papel protagónico de 'Back to black'. Aunque ha enfrentado críticas por no tener un parecido físico notable con la cantante, Mitch Winehouse, padre de Amy, defiende la elección de la actriz.

"Marisa es una gran elección para el papel, incluso si no se parece exactamente a Amy. Ya hay muchos ejemplos de actores que no se parecen en nada a los personajes de la vida real", comentó Mitch Winehouse a TMZ.

Elenco de Back to black

Marisa Abela como Amy Winehouse

Jack O'Connell como Blake Fielder-Civil

Eddie Marsan como Mitch Winehouse

Juliet Cowan como Janis Winehouse-Collins

Lesley Manville como Cynthia Winehouse

La anticipación rodea a 'Back to black', una película que promete sumergir al público en la extraordinaria vida de Amy Winehouse. Aunque la elección del elenco ha generado debate, la cinta biográfica se presenta como una oportunidad para recordar y celebrar el legado de la talentosa artista que dejó una marca imborrable en la historia de la música.