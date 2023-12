Barbie y Oppenheimer entre las mejores películas del 2023: Conoce qué otros filmes ganaron los Premios AFI

07/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En enero del 2024 se realizarán los Premios AFI. Barbie y Oppenheimer se encuentran como unas de las mejores películas del presente año (2023) a punto de culminar.

Barbie y Oppenheimer

Es así que, la genialidad de la directora Greta Gerwig al dar vida a través del relato a la popular muñeca de Mattel y la creatividad del productor Christopher Nolan en contar la historia del inventor de la bomba atómica, han hecho posible que sus obras cinematográficas se encuentren en el listado de los 20 proyectos de cine y televisión más demandados de este 2023.

Otras películas en competencia

Cabe precisar que, las anteriores, son dos de los filmes más populares y que coincidentemente fueron estrenadas el mismo día, 21 de julio de este año, que significó una 'duda existencial para el cinéfilo' si vivir horas de fantasías o dosis de realidad.

No obstante, existen en lista otras películas que también se han hecho merecedores a nominaciones: 'Killers of the Flower Moon' del aclamado director Martin Scorsese, considerado por los críticos como una de las mejores, se encuentra protagonizada por el ganador de un Óscar, Leonardo Di Caprio y el actor de trayectoria Robert De Niro.

También, la comedia y el drama se hacen presentes entre los ganadores. 'American Fiction' dirigida por Cord Jefferson narra la historia de un docente y la película 'Maestro' protagonizada por el actor de 'Hangover', Bradley Cooper, que cuenta la historia de un director de orquesta, Leonard Bernstein.

Películas poco comerciales

En este rubro se encuentran producciones que no han tenido mucho marketing y difusión en los cines convencionales; sin embargo, cuentan con actores de renombre en la esfera del séptimo arte.

Ese es el caso de la talentosa actriz Emma Stone, protagonista de La La Land y Spiderman (2012), pero que, en esta ocasión, se hizo presente en el filme 'Poor Thing' dirigida por Yorgos Lanthimos. Su compañero de reparto, es el famoso actor Mark Ruffalo, el conocido Hulk o el protagonista de 'Si tuviera 30'.

Asimismo, 'May December' que tiene como roles protagónicos a Natalie Portman y Julianne Moore, cinta dirigida y producida por Todd Haynes; y 'Past Lives' historia conducida por la directora, guionista y dramaturga, Celine Song,

También, la animación y el ambiente navideño tienen lugar en los AFI: 'Spiderman: Across the Spider-verse' 'The Holdovers'.

Series de televisión

En tanto a las producciones televisivas, también, se encuentran las series 'Succession', la comedia dramática 'The Bear' y la serie apocalíptica 'The Last of Us'.

Por otro lado, la serie de Netflix 'Beef'. la comedia de la cadena ABC 'Abbott Elementary' y la comedia de misterio 'Only Murders in the Building' también se encuentran en el listado de los más óptimos.

De esta manera, los premios AFI buscan reconocer a las 10 mejores películas y 10 mejores series que ha dejado este 2023 en función al mensaje inspirador que reflejan en la sociedad y por su realce de la cultura estadounidense. Barbie y Oppenheimer son algunos de ellos.