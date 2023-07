Barbie: Revelan la curiosa lista de actores que querían ser 'Ken'

26/07/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Barbie es sin duda un fenómeno de taquilla internacional, pero no sería nada sin la interpretación de Margot Robbie y Ryan Gosling en los papeles de la famosa muñeca y su pareja Ken. Actualmente, se reveló la lista de actores que también querían ser Ken. Conozcamos quiénes estaban interesados en dicho papel.

Si bien es cierto, el actor quien dio vida a Sebastián en 'La La Land' fue el elegido para interpretar al enigmático y carismático personaje de Ken. Empero, él no fue el único en querer ostentar dicha labor.

A poco del estreno de la película que tiene como protagonista a la muñeca de Mattel, la encargada del casting de Barbie, Allison Jones, precisó en una entrevista con la prestigiosa revista Vanity Fair los nombres de otros actores que quisieron ser el surfista y 'eterno enamorado' de Barbie.

Cabe mencionar que las audiciones se llevaron a cabo en el 2020, en pleno auge de la pandemia del Covid-19, y que esto conllevó a que muchos dejaran de insistir en enviar sus videos. Conozcamos a continuación quiénes fueron.

1. Bowen Yang

El actor de la primera parte de "The Wicked" tuvo la disposición de querer ser Ken, pero no pudo lograrlo por consecuencia de la emergencia sanitaria.

2. Dan Levy

El popular actor de "Sex Education" y "The Idol" también quiso hacerse presente en el casting, pero al igual que su antecesor no pudo concretar su sueño.

3. Ben Platt

El carismático actor de la trilogía musical "Pitch Perfect", "The Politician" y "Querido Evan Hansen", de igual modo, mostró interés en ser Ken, pero no pudo lograr el rol en el mundo de Mattel.

Actores secundarios

. Jonathan Groff

La directora de reparto de la película de Barbie afirmó durante la entrevista a Vanity Fair que el recordado actor de 'Glee' rechazó con pesar ser Allan, el amigo de Ken. Finalmente, el papel recayó sobre el histrión de "This is the end", Michel Cera.

¿De qué trata Barbie, 'La película'?

Este producto cinematográfico narra la historia de la muñeca de Mattel que rompe con los estereotipos de la mujer convencional: ser una buena chica, ama de casa, sin sueños y aspiraciones, por la de ser una mujer moderna, independiente y empoderada.

A Ken no lo considera como su prioridad, puesto que se siente mejor al lado de sus amigas que conviven con ella en un 'Mojo Dojo Casa House' y la pasa de fiesta todas las noches.

La trama se centra en "el cambio de perspectiva" de Barbie al cuestionarse sobre "la muerte", impulsado por los pensamientos y deseos de su dueña en el mundo terrenal. Barbara tendrá que realizar un viaje al mundo de los humanos, reencontrarse con ella y resolver su crisis existencial para seguir viviendo su mundo ideal. Sin embargo, al final su vida cambiará por completo.

De esta manera, luego del éxito de taquilla de Barbie la directora de casting reveló la lista de otros actores que quisieron encarnar el papel de Ken. Sin embargo, por diferentes motivos no lo pudieron conseguir.