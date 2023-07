"Así sí voy": Joven sorprende a su pareja con ingeniosa invitación para ver Barbie

20/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

A pocas horas del estreno del live-action de 'Barbie', muchos jóvenes han encontrado la mejor forma de invitar a sus novias al cine, pero esta vez, una publicación compartida en Facebook, nos muestra cómo una mujer decidió dar el primer paso y sorprender a su pareja. ¿Qué hizo?

Outfit rosa

En la publicación de @PapiPalazuelos, se ve cómo una joven usó una hoja en blanco para escribir la invitación que llevaría a su novio para ver la película de la famosa muñeca de Mattel, con el color característico de Barbie: ¡rosa!

"Hi, Ken. Esta Barbie notó que su Ken no tenía camisa rosada en su closet. Tenemos una cita el 20", se lee en la imagen que causó gran revuelo en distintas redes sociales.

Al parecer, la joven no esperó a que sea él quien la invite, y tampoco quería que su novio tenga excusas para no ir, por lo cual, encontró una prenda rosada, aunque algo peculiar: ¡la camiseta que Lionel Messi luce en su nuevo equipo de fútbol, el Inter de Miami!

La chica no quería que su novio desentonara con una de las reglas establecidas por muchos jóvenes para ir a ver la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, la foto se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la ingeniosa idea de la joven para sorprender a su pareja. La fotografía suma más de 11 mil me gusta, 3 mil comentarios y un total de 8 mil veces se ha compartido.

"Así sí me caso", "así hasta dan ganas de ir", "hoy conocí la envidia", "todo por la peli", "Ken es el accesorio de Barbie, sé un Max Steel bro", "ya que me estás persuadiendo muy sutilmente a ir", "siempre espectador, nunca protagonista", "se lo merece", "qué envidia", "así nadie se niega", "y mi camisa rosada pa' cuando", "que alguien me invite así, con esa playera hasta me caso con ella", "es la indicada", "ahora sí quiero ir a ver Barbie", "¿vas a tu boda?", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en Facebook.

De esta manera, la imagen que ganó gran popularidad en distintas plataformas y que fue compartido por varios medios de comunicación, hizo que muchos usuarios resaltaran el ingenio que la mujer tuvo para invitar a su novio al estreno de la esperada película.