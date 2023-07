"Fue como el oficial": Joven decidió ir como Max Steel para ver Barbie con su novia

26/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Ante el reciente estreno de la famosa película de Barbie, muchos jóvenes han buscado la forma de innovar sus looks para acompañar a sus parejas a ver el live-action de la famosa muñeca de Mattel. Es así como el video compartido por la cuenta de @blackchien09, en la famosa plataforma de TikTok, nos muestra cómo un joven decidió ir como Max Steel y no como Ken.

Novio como Max Steel

En el material audiovisual, de cinco segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven pareja posa entusiasmados dentro de la caja de Barbie, pero el look del chico fue lo que más llamó la atención, ya que habría cambiado el requisito para ver la película: vestir de rosa y como Ken.

En la escena, el joven vestía un llamativo atuendo azul ceñido al cuerpo, una bermuda playera y una réplica de metralleta en la mano, un conjunto característico del conocido personaje de Mattel: Max Steel. Como es sabido, muchos fanáticos coinciden en el hecho de que el famoso muñeco es finalmente el 'novio real' en lugar de Ken.

"Se vistió de Max Steel y ella de Barbie", se lee en la breve descripción del video, que logró alcanzar más de 1 millón de reproducciones, 249.000 'me gusta'.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido por distintos medios de comunicación y plataformas como Facebook y Twitter.

"Estos chicos nos dieron lo que Warner no pudo", "ellos lo entendieron todo, el Ken es una amix más", "yo pensé que los de Mattel iban a hacer alguna referencia a los Max Steel", "el verdadero novio de Barbie", "fue con su Max Steel, llorooo", "me encanta", "ahora quiero un novio para que se vista de Max Steel", "yo 100% me robé el Max Steel de mi hermano porque era más compatible con mi Barbie que el Ken", "una pareja enamorada", "es que Ken ya aburre", "Max Steel es el oficial", "se nota que la ama que está dispuesto a vestirse así", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran conmoción en las redes sociales por ver cómo un chico decidió vestir como el muñeco de Max Steel y no como Ken, quien sería 'oficialmente' el novio de Barbie, para ir a ver el estreno del film de Greta Gerwig.