¡Basta, 2023! Mariah Carey y su novio Bryan Tanaka terminaron después de 7 años de relación

22/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La famosa cantante Mariah Carey y su novio, Bryan Tanaka, terminaron después de siete años juntos debido a que él quiere tener hijos, informó una fuente a Page Six. Además, se informó que la diferencia de edad habría sido un detonante, ya que Tanaka actualmente 40 años, mientras que Carey tiene 54.

Como se sabe, este 2023 ha sido el año de las rupturas sentimentales y divorcios, ya que diversas parejas decidieron poner fin a su relación y entre ellas podemos mencionar Rosalía y Rauw Alejandro, Aitana y Sebastián Yatra, Bad Bunny Kendall Jenner, y Cardi B y Offset.

Una ruptura más a poco de terminar el 2023

Mariah Carey celebrará las fiestas en Aspen sin Tanaka, quien tradicionalmente la ha acompañado durante esta temporada. "Él quiere tener una familia. Ella no está ahí", asegura la fuente de Page Six.

Como se sabe, la intérprete de 'All I Want for Christmas Is You' es mamá de los gemelos Marruecos y Monroe de 12 años con su ex marido Nick Cannon, mientras que por su lado, Tanaka no tiene hijos propios y eso habría llegado a una discordancia sin solución.

La cantante estadounidense y el bailarín levantaron sospechas de separación esta semana cuando a Mariah se le vio llegando sola a su viaje anual a Aspen, Colorado. No obstante, Tanaka también estuvo ausente en la gira de la cantante que comenzó en noviembre en el Yaamava Resort & Casino en Highland, California.

"Quiere empezar a tener su propia vida", aseguró otra fuente sobre la separación.

Es importante resaltar que, Mariah Carey alimentó aún más la especulación de que la relación había terminado cuando le dijo en entrevista a People a principios de este mes que había tenido un año difícil.

"He estado esperando esta Navidad durante todo el año. Desde el año pasado, porque el año pasado no fue el mejor", dijo la cantante de 'I Want to Know What Love Is'.

Cabe resaltar que la historia de amor entre Mariah Carey y Tanaka empezó en en el 2006 cuando se conocieron, sin embargo, no fue hasta el 2016 que empezaron a salir y al siguiente año empezaron su relación oficialmente.

Sin embargo, la historia de amor entre Mariah Carey y Bryan Tanaka no habría resistido al hecho que él quisiera tener hijos y ella no, motivo por el cual decidieron terminar su relación después de 7 años.