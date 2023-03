'Chabelo': la tensa escena con 'Cantinflas' que será inmortal para sus fans de México

'Chabelo', de nombre real Xavier López, es y será una de las celebridades más queridas en la historia de la televisión de México. Tras su sensible fallecimiento debido de una complicación abdominal, sus seguidores recordarán para siempre las miles de alegrías dadas a lo largo de su carrera. De hecho, uno de los momentos más icónicos fue una escena que protagonizó junto a 'Cantinflas'.

Así es, ambos personajes tuvieron la oportunidad de compartir pantalla en la producción de una película. Y es que fue en el film "El Extra" donde Mario Moreno ('Cantinflas') y 'Chabelo' serían compañeros de trabajo por primera vez. Allí, Cantinflas tenían un papel más protagónico que 'El eterno niño de la TV' y, como era de esperarse, la participación de ambas celebridades no decepcionó.

En una de las escenas que tuvo lugar en la película estrenada en 1962, uno de los hermanos menores de 'Rosita' había tenido un altercado previo con 'Chabelo', pues había malogrado su bicicleta. Por esta razón, el querido Xavier López', que ocupaba el papel de un adolescente con vestimenta de niño en dicha producción, fue a exigir que le paguen los daños.

Cuando él llega a la vivienda de los menores, estos se encontraban con 'Cantinflas', quien al ver la situación trató de ser el moderador y negociante entre ambos. Por eso, a la hora pedirle calma a 'Chabelo', le fue propinan cachetadas leves, siendo la última de ellas de mediana intensidad.

Como respuesta, el personaje encarnado por Xavier López lo agarra de la zona de cuello del polo asegurándole que si lo está engañando, también se las verá con él. Incluso, le devuelve la cachetada, pero con mayor fuerza.

Tras un tiempo después de que la escena se diera a conocer públicamente en México, ambas celebridades, e incluso la producción de la película, dejaron en claro que lo ocurrido en esos breves minutos fueron parte de la capacidad de improvisación de 'Cantinflas' y 'Chabelo'.

"Cuando me llamaron para hacerlo, yo tenía un poquito de miedo. El staff me dijo 'te voy a pedir que no toques a Mario (Cantinflas)', pero Mario oyó eso y dijo 'déjalo que me toque'", contó entre risas muchos años más tarde.