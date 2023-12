Claudia Serpa no descarta la idea de encontrar el amor con mujeres: "Hay que probar de todo en la vida"

18/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Claudia Serpa, reconocida por su talento en el canto y el humor, ha dado un giro inesperado al no descartar la posibilidad de enamorarse de una mujer. En una sociedad que cada vez abraza más la diversidad, sus declaraciones en el programa 'Preguntas que arden' de Christopher Gianotti han desencadenado una ola de comentarios y sorpresas, revelando aspectos inesperados de su vida y preferencias.

El destape en 'Preguntas que arden'

Durante la entrevista con Christopher Gianotti, Claudia Serpa confesó haber besado a chicas, admitiendo con humor que solo fue "un besito loco". "Ay, mira, no te voy a mentir. Me he chapado a chicas. Sí he besado a chicas pero no he llegado a más. Solo fue un besito loco, nada más", reveló

Aunque nerviosa ante la pregunta, no dudó en compartir su aprecio por la belleza femenina y su disposición a explorar nuevas experiencias. "Quizás sí he sentido la atracción por las mujeres. Yo aprecio la belleza de las mujeres. Si la mujer es súper regia, tiene un cuerpazo y es rubia, mejor. Hay que probar de todo en la vida", bromeó

Claudia y el amor sin etiquetas

La artista, con desenfado y autenticidad, reveló que aprecia la posibilidad de enamorarse basándose en la química y la calidad de la persona, independientemente del género. Para Claudia Serpa, la conexión emocional es fundamental, abriendo las puertas a relaciones tanto con mujeres como con hombres.

"Uno se llega a enamorar, a querer o a ilusionar de la otra persona por cómo es, su personalidad, la calidad de la persona. Si tiene química conmigo, en verdad, no cierro las puertas a eso (estar con una mujer)", confesó.

La filosofía de vida de Claudia

Claudia Serpa no descarta la posibilidad de un "choque y fuga" con una mujer, mostrando una actitud desenfadada y dispuesta a disfrutar de la vida mientras esté soltera. Su enfoque es claro: siempre y cuando no cause daño a nadie, está dispuesta a explorar diversas facetas del amor y la diversidad. "Mientras uno sea soltero y no le haga daño a nadie, todo bien", finalizó.

Claudia Serpa, más allá de su destacada carrera artística, se revela como una mujer abierta a las experiencias y al amor sin barreras. Su sinceridad en 'Preguntas que arden' invita a reflexionar sobre la fluidez de la sexualidad y la importancia de vivir auténticamente. En un mundo que evoluciona hacia la aceptación y el respeto, la artista se presenta como un ejemplo de libertad y apertura, demostrando que el amor no conoce límites ni etiquetas.