¡Consternado! Bayly revela que está distanciado de su madre: "Quiere que sea una persona que no puedo"

El controvertido escritor y periodista peruano, Jaime Bayly, reveló consternado su relación con su madre y, al parecer, no se encuentra en su mejor momento, ya que reveló estar distanciado con ella porque quiere que sea alguien que no puede.

A través de un video difundido en su canal de YouTube, el entrevistador dio a conocer con tristeza su decisión de no pasar las fiestas navideñas en el Perú.

"Hoy hemos tomado una decisión la familia. Mi esposa Silvia, mi hija Zoe y yo, hemos decidido que vamos a pasar el fin de año aquí en casa. No vamos a ir a la ciudad del polvo y la niebla. No vamos a ir a Lima. No vamos a pasar las fiestas en la casa de mi madre", comunicó en la primera parte de su extenso mensaje.