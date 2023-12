Daniela Darcourt anuncia el fin de su relación con Jeremy Montalva: "Busquen su tranquilidad"

06/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La reconocida cantante Daniela Darcourt decidió poner fin a los rumores y reveló públicamente el término de su relación amorosa con Jeremy Montalva. Nombrada a los Latin Grammys, la artista compartió detalles sobre su estado emocional actual y expresó su deseo de centrarse plenamente en su carrera musical. La noticia ha sorprendido a sus seguidores, pero la cantante se muestra tranquila y enfocada en nuevos proyectos.

¡Está soltera!

Daniela Darcourt no tardó en sincerarse sobre el fin de su relación con Jeremy Montalva. La artista, conocida por su talento musical, comunicó su soltería y destacó su intención de dedicarse completamente a su carrera en este momento. Aclaró que se tomará un tiempo para ordenar sus pensamientos y renovar su mente después de años de dedicación exclusiva al trabajo.

¿Qué dijo Daniela Darcourt?

La cantante expresó su alegría y satisfacción con su actual estado de vida. Comentó: " Estoy muy feliz y muy contenta . Mi vida personal la mantengo con mis amigos, en cuatro paredes, siempre conversando, tratando de renovar mi mente, porque durante todos estos años lo único que hice fue trabajo, trabajo y trabajo". Daniela Darcourt subraya la importancia de permitirse un respiro y enfocarse en aspectos personales.

Mensaje a sus pretendientes

Con una actitud relajada, Darcourt pidió a sus "pretendientes" que no la busquen en este momento, ya que su prioridad es su bienestar y su carrera musical. De manera juguetona, dijo: "Así que, amigos, por favor, estoy feliz y contenta; por favor, no me escriban, no me llamen, yo los busco (risas)". La artista demuestra su determinación en mantener su espacio y tiempo personal.

Consejo a sus seguidores

Aprovechando la ocasión, Daniela Darcourt compartió un mensaje significativo a través de las cámaras de América Televisión. La artista aconsejó a sus seguidores buscar su tranquilidad y paz en las relaciones. " A estas alturas de la vida, yo le diría a la gente que busquen su tranquilidad, su paz . No hay que ser necios y decir 'yo me quedo' de terco o terca y no. No hay que esperar odiarse para recién (terminar). Yo creo que es sano que las parejas se den un espacio y respiren", concluyó la cantante.

El anuncio de Daniela Darcourt sobre el fin de su relación con Jeremy Montalva y su enfoque renovado en la carrera musical revela una etapa de cambio y crecimiento personal para la artista. Su consejo a los seguidores refleja una perspectiva madura sobre las relaciones, alentando a buscar la tranquilidad y el equilibrio.