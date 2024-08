¡Desatan FUROR! Sabrina Carpenter y Jenna Ortega se besan en brutal video musical

Polémico. La cantante Sabrina Carpenter ha estrenado un video musical de su más reciente canción. Sin embargo, lo que ha llamado más la atención es el controvertido contenido de su videoclip oficial, en donde protagonizó un apasionado beso junto a la actriz Jenna Ortega.

Ayer, viernes 23 de agosto, Sabrina Carpenter sorprendió a sus fanáticos tras estrenar el video de su single 'Taste', en donde apareció sorpresivamente Jenna Ortega, la actriz que interpreta a 'Merlina'. Ambas desataron furor durante toda la historia desarrollada en el clip.

Durante la trama del video, la cantante desempeña el rol de una expareja consumida por los celos, quien decide buscar a la actual novia de su ex. Acto seguido, ellas protagonizan una pelea por el amor del muchacho, por lo que terminan acabando con sus vidas.

Inspiradas en la famosa película 'Death Becomes Her', ambas regresan de la muerte, por lo que, de forma impactante, se dan un intenso beso al lado de una piscina, luego de acabar sin querer con el hombre que tanto aman. Pese a ello, las dos terminan juntas en el velatorio. terminando con una carcajada luego de lo ocurrido.

El nombre de la cantante estadounidense ha ganado mucha popularidad en la actualidad. Su canción "Expreso" ha acumulado muchos millones de reproducciones en las plataformas de streaming, dominando casi todas las listas de éxitos.

"Total transparencia: Nunca he estado en las listas de éxitos hasta hace muy poco, así que es un nuevo descubrimiento... Estoy interesada, pero no es la razón por la que escribo música y no es la razón por la que alguna vez escribiré música", mencionó en una entrevista para The Guardian.