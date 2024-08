"Una buena noche con George Clooney": Actor de Hollywood se subasta por una causa benéfica

20/08/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El famoso actor George Clooney ha causado noticia durante las últimas horas. La estrella de Hollywood tiene una fundación que apoya distintas causas relacionadas a temas jurídicos para mujeres vulneradas en todo el mundo. A raíz de ello, ha decidido "subastarse" a fin de recaudar fondos.

George Clooney subasta cena junto a él

Pese a que la fundación 'Clooney por la Justicia' busca luchar por la igualdad y la justicia, esta ha tenido ciertos inconvenientes en Rusia. En dicho país, la Ong creada por el actor y su esposa, fue vetada bajo el argumento de la Fiscalía General de Rusia, que señala a la asociación de "apoyar activamente a falsos patriotas y a miembros de grupos extremistas y terroristas".

Pese a ello, el actor ha sorprendido a todos al revelar que, a fin recaudar fondos para la fundación, decidió subastar una cena íntima con él. " Una buena noche con George Cloone y" se llama la curiosa subastación que tiene como meta llegar a recaudar 60 mil dólares. Inicialmente, empezaron con el monto de 10 mil dólares y va por los 31 mil dólares recaudados.

El ofrecimiento es posible a través de la plataforma Charitybuzz, el cual, luego de recaudar el dinero esperado o más, destinara los fondos al programa 'Luchando por la justicia para las mujeres'. Cabe resaltar que, el ganador de la subasta y un acompañante podrán conocer al actor en un cóctel, y luego cenar junto a él y hacerle todo tipo de preguntas.

Dicho evento ocurrirá el próximo 24 de septiembre a las 6:30 pm en Nueva York, por lo que todos los interesados deberán registrarse en la página web de Charitybuzz y elegir la cita con el actor. Por otro lado, otros artistas como Robert Downey Jr, Lady Gaga y Justin Bieber también forman parte de la subasta.

George Clooney decidió subastarse por causa benéfica.

¿Quién es George Clooney?

George Clooney es un reconocido actor, director, productor y activista estadounidense, que nació el 6 de mayo de 1961 en Lexington, Kentucky. Comenzó su carrera en la televisión en la década de 1980, alcanzando la fama con su papel como el Dr. Doug Ross en la exitosa serie ER (Sala de Emergencias), que lo catapultó al reconocimiento internacional.

Posteriormente, protagonizó numerosas películas como Ocean's Eleven y sus secuelas, Syriana (por la que ganó un Oscar como Mejor Actor de Reparto), Michael Clayton, Up in the Air, Gravity, y The Descendants. Más allá de su carrera en el entretenimiento, Clooney es conocido por su activismo.

De esta manera, el actor George Clooney anunció que ha decidido "subastarse" por una causa benéfica, en la que un afortunado tendrá la posibilidad de conocerlo y cenar junto a él.