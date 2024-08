¡Atención! Congreso busca derogar ley de impuestos para plataformas de streaming

El Congreso de la República buscará derogar el Decreto Legislativo 1623 que modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo referido a la utilización de servicios digitales de Streaming y la importación de bienes intangibles por internet. La propuesta fue presentada por el grupo parlamentario Somos Perú.

Según lo expuesto por la proposición congresal, se busca garantizar la libertad digital para los usuarios y consumidores de los servicios. Ello está contemplado en el Proyecto de Ley N° 08631/2024-CR lo que busca "beneficiar a las personas que utilizan los servicios, plataformas digitales, de streaming" en el Perú.

Ello ante la normativa que modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al consumo, referido al empleo de los previamente mencionados servicios. Ello está considerado en un estudio de Consumo de Streaming en América Latina del 2024, el cual fue desarrollado por Sherlock Communications. El mismo enlista los servicios de la siguiente manera:

Además, el estudio señala que los peruanos, más de la mayoría de los que consume estos servicios, acotan que los montos se han vuelto excesivos, argumentando un aumento de sus precios. 52% de los peruanos encuestados asegura que comparte suscripciones de plataformas para reducir costos, siendo el caso 23%.

El gobierno dispuso aplicar impuestos a plataformas digitales como Netflix o Amazon Prime. Según el Decreto Legislativo, publicado el pasado 4 de agosto, se dispuso que las empresas que proporcionan servicios de streaming paguen el 18% de Impuesto General a la Venta (IGV).

El profesor de Pacífico Buiseness School, Jorge Carrillo Acosta, señaló que este recaería finalmente en el consumidor, por lo que dependerá del usuario. Además, advirtió que ello podría advertir una disminución en el número de suscriptores.

"Es muy probable que este impuesto se traslade al consumidor final, quizás no todo, pero puede ser una parte, lo que encarecerá el servicio. (...) Hay personas que tienen tres, cuatro, cinco o más plataformas, pero no las usan todas. Entonces, es importante analizar cuáles se ajustan a mis preferencias y mantener aquellas que realmente me interesan. Se trata de una optimización del servicio", sostuvo.