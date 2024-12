¡Descansa en paz! Eminem sufre TRÁGICA PÉRDIDA: fanáticos del rapero lamentan terrible circunstancia

03/12/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tristes noticias para los fanáticos de Eminem. Durante las últimas horas de este martes 3 de diciembre, se confirmó que el cantante sufrió una irreparable tragedia, la cual a su vez ha enlutado a varios de sus seguidores.

¿Qué ocurrió con Eminem?

De acuerdo con el medio internacional TMZ, la madre del artista, Debbie Nelson, perdió la vida a los 69, tras una intensa lucha contra el cáncer del pulmón que padecía. El portal informativo indicó que, según el representante del rapero, Debbie murió la noche del último lunes 2 de diciembre, en un hospital de Missouri.

Conforme al referido medio, el diagnóstico oncológico se hizo público en septiembre pasado. En dichas circunstancias, se supo que el pronóstico era reservado, y que el tiempo de vida que le quedaba a la progenitora del artista estaba "limitado".

"Actualmente se la pasa entre el centro de tratamiento de cáncer y sus familiares, (...) pero no hay muchas opciones", expresó una fuente al medio In Touch, asegurando que, dentro de las visitas que Nelson recibía, no se encontraba Eminem

La tensa relación entre Eminem y su madre

Pese a que la noticia podría resultar trágica, lo cierto es que la relación que el cantante mantenía con su madre no era la mejor, en términos familiares. Así lo evidenció el propio artista en su éxito 'Cleanin' Out My Closet', en donde acusó a Debbie de abuso de sustancias cuando el apenas era un niño.

Por ello, en 1999, cuando el rapero se encontraba en pleno apogeo, su madre decidió demandarlo por difamación, ocasionando que la tensión entre ambos escale a niveles sumamente caóticos. Por su parte, Nelson publicó sus memorias 'Mi hijo Marshall, mi hijo Eminem', en donde abordó los conflictos que mantuvo con él.

No obstante, el paso del tiempo ocasionó que, tanto el artista como su madre, intentaran limar asperezas. En 2013, Eminem lanzó el tema 'Headlights', en donde se mostró arrepentido por lo dicho en contra de Debbie. Años después, en 2022, su madre se mostró orgullosa de él, luego de que fuera incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll.

Todo ello conlleva a pensar que ambos se hayan perdonado mutuamente. Sin embargo, hasta el momento el artista no se ha manifestado al respecto, pese a que esta situación podría considerarse una trágica pérdida. Por su parte, los fans de Eminem, quienes conocían la turbulenta historia familiar, expresaron su pesar en las redes sociales, enviándoles mensajes de apoyo por lo ocurrido.