Lucho Cáceres revela que Magaly PAGÓ REPARACIÓN CIVIL por difamación: "Iba a regresar a la cárcel"

Lucho Cáceres y Magaly Medina han sostenido un largo y tedioso enfrentamiento legal y mediático el cual data de hacer varios años atrás. Todo inició cuando la conductora lo calificó de 'escoria' por una crítica que este realizó. Como era de esperarse, el actor no se quedó de brazos cruzados y decidió denunciarla por difamación exigiendo una fuerte reparación civil.

Tras varios años, el Poder Judicial falló en favor del intérprete en cada una de las instancias a las que la 'Urraca' apeló. Sin embargo, la figura de ATV no cumplía con el pago de la reparación civil valorizada en 70 mil soles.

Sin embargo, el propio Lucho Cáceres reveló en una reciente entrevista con La República que Magaly Medina hizo efectivo el pago de este importante monto tras varios meses de que la sentencia haya sido emitida.

"Sí y no ha sido fácil tomar la decisión de estar en un proceso que me ha demorado cuatro años, con idas y vueltas, pero qué pasa con la gente que no puede. A mí me da esperanza este proceso, porque siempre he estado en contra de generalizar, de decir "toda la Policía es una m...", no, no toda la Policía lo es y en el Poder Judicial no todo está corrompido, te lo puedo asegurar -un poco, el Ministerio Público está defendiendo la democracia, por eso se lo quieren tirar ¿no?-, me resulta irracional que una persona que tiene más de cinco sentencias por delitos de difamación, contra el honor, tiene como ocho procesos en trámite, ha estado presa... o sea, pretender que es injusto lo que se le hace. ¡Vamos! Hay una reincidencia en el delito", precisó.