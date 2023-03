¡Diseñó para Disney!: Ilustradora peruana fue autora de un afiche para la película 'Lightyear'

Viviendo el sueño, o más bien, la película. La joven ilustradora peruana Franca Bassino Riglos cumplió uno de sus más grandes metas y logró colaborar con Disney y Pixar. Y es que la diseñadora gráfica fue autora de uno de los afiches especiales que formaron parte de la campaña publicitaria de la película 'Lightyear'.

Gracias a la dedicación y exposición que la artista peruana le dio a sus obras, empresas y artistas se han comunicado con ella para colaborar juntos. De hecho, la oportunidad diseñar para Pixar y Disney llegó cuando Scopio le escribió un mensaje por Instagram.

Allí, esta marca dedicada a contactar artistas visuales le formuló la propuesta de elaborar un afiche para una película de Pixar. Sería 'Lightyear' el film que le abriría las puertas al mundo de la ilustración de anuncios para películas animadas.

Así, este talento peruano fue el encargado de crear una de las imágenes promocionales finales de la película. En él, vemos a Buzz Lightyear en el centro del anuncio siendo acompañado por demás personajes como Izzy Hawthorne, Darby Steel y el gato Sox.

Si a Franca le dijeran que aquella actividad que hacía cuando tenían tiempo libre de pequeña la hubiera llevado a trabajar con una de las más grandes compañías de películas animadas, no se lo creería. Y es que todo empezó así, solo como un pasatiempo.

"A mí me gusta mucho ilustrar. Siempre me ha gustado desde chiquitita y empecé como un hobby. Luego empecé a digitalizar mis dibujos y crecí de una manera inesperada", indicó.

Su más grande inspiración eran los personajes femeninos que ella veía en las películas de su infancia. Su perfil de Instagram, Francadraws, podemos ver como ha ilustrado diseños de películas como 'Hocus Pocus', 'La Sirenita', 'Hércules', entre otros.

Ilustración de la película 'Hocus Pocus'.

"Lo que más me gusta dibujar son mujeres. Los personajes femeninos de las series y películas que más me gustan. La gente me dice que le gusta mi trabajo y eso me hace sentir muy bien, porque así me hacen sentir estos personajes", reveló.