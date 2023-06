Freddie Mercury: Objetos personales y manuscritos del vocalista de Queen serán subastadas

02/06/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La mundialmente conocida casa de subasta, Sotheby's, anunció que los objetos personales y los manuscritos del vocalista de la mítica banda Queen, Freddy Mercury, serán subastados el próximo 6 de setiembre, no antes de enrumbarse en una gira por Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong.

Alrededor de mil artículos del intérprete británico podrán ser adquiridos por personalidades, organizaciones y hasta museos. En ese sentido, el organismo decidió titular el tour como: "Freddie Mercury: A World of his Own" y promete captar la atención en las ciudades antes mencionadas.

Pese a tratarse de íntimas piezas del cantante como: el pequeño peine de sus bigotes, sus lentes de sol, collares, chaquetas, zapatillas o la misma corona que usaba en sus conciertos, los amantes de la música se encuentran más interesados en los manuscritos.

¿Por qué tanta expectación?

Con el paso de los años, la creatividad de Mercury ha sido más valorada, ya que sus sencillos se volvieron parte de la infancia de millones de personas. Entre todas estas, destaca "Bohemian Rhapsody", que justamente su proceso de elaboración se encuentra entre las notas del compositor.

"Bohemian Rhapsody"

Esta pieza de más de 5 minutos, se caracteriza por su extrañeza; al poseer palabras inconexas como "fandango", "galileo" y "scaramouche". Sin embargo, en las hojas encontradas en las pertenencias del artista, logró conocerse que inicialmente iban a ser "matador" o "belladona" estos términos.

En esa línea, se conoció que antes de divulgarse la versión oficial, el artista modificó la letra y las melodías en quince oportunidades. Otra característica del material, es que fue escrita en el papel membrete de una compañía aérea ya desaparecida "British Midlands Airways".

Cabe mencionar que, la canción iba a ser titulada como "Mongolian Rhapsody", pero a última hora, Mercury optó por cambiar la primera palabra por Bohemian.

Demás canciones

Del mismo modo, el proceso creativo de las canciones "Don't Stop Me Now", "Somebody to Love" y "We Are The Champions" también fueron hallados, y podrán ser adquiridos por 1,5 millones de dólares.

En ese sentido, los más de mil artículos personales supera los 7,2 millones USD. Hasta el momento, se desconoce quiénes serán los principales postores en la puja a realizarse en junio.

De esta manera, Sotheby's subastará objetos personales y manuscritos del mítico cantante de Queen, Freddy Mercury, obteniendo alrededor de 8,7 millones de dólares.