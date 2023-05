¿Qué le hicieron al Going Merry?: Filtran primera imagen de serie live action de One Piece y fans enfurecen

29/05/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

No cabe duda que One Piece es uno de los animes más amados mundialmente. Su fama traspasó Japón y Netflix convenció a Eiichiro Oda, autor del manga, de otorgarle los permisos para crear una serie live action, que en su etapa de elaboración no satisface a los fans. La última controversia nació por la extraña forma del Going Merry.

En la reciente filtración del material audiovisual, logra verse que el mascarón del primer barco de los 'Sombreros de paja' cambió radicalmente. En el anime, esta parte del navío se caracteriza por tener la forma de un venado con una amplia sonrisa.

¿Qué cambió?

La plataforma de streaming tomó la radical decisión de modificar la imagen del Going Merry otorgándole una imagen más impotente. A detalle, la representación del animal tiene la boca abierta y muestra algunos dientes.

En ese sentido, miles de fanáticos compartieron su enojo en las redes sociales de Netflix. Por consiguiente, el creador de la franquicia tuvo que divulgar un comunicado a fin de cesar los ataques contra la empresa de Estados Unidos.

Filtran primera imagen del Going Merry

Comunicado de Oda

Desde el primer momento, Oda quitó responsabilidades a Netflix y Tomorrow Studios, encargados de la elaboración fílmica, ya que tendrían un modelo distinto de "generar entretenimiento". Asimismo, puntualizó que esta clase de problemas ocurren por las "diferencias culturales".

"Ya llevo un tiempo trabajando con Tomorrow Studios y Netflix. Aunque entiendan a los personajes, está claro que vivimos de distintas culturas y, cuando se trata de entretener, nuestros códigos, habilidades y objetivos no son los mismos. A veces, incluso resulta algo frustrante para ambas partes", se lee en el comunicado.

A fin de brindar tranquilidad a sus seguidores, el escritor y dibujante aseveró que la plataforma norteamericana le dio "todas las garantías" de que los capítulos empezarán a emitirse cuando él se encuentre "satisfecho".

"Desde 2016, acepté que Netflix haga una versión real de One Piece. Desde entonces, Netflix ha dedicado muchísimos recursos a la producción. Se anunció que la serie se estrenaría en el 2023, pero me han prometido que no lo harán hasta que yo esté satisfecho", dice en otra parte.

De esta manera, Eiichiro Oda busca cesar la furia de los fanáticos de su obra cumbre, One Piece, luego que se filtre la extraña forma del Going Merry en la serie de live action de Netflix.