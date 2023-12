¡Grupo 5 anuncia concierto! Orquesta de cumbia brindará nueva presentación en el Estadio Nacional

El Grupo 5 anunció recientemente que brindará un nuevo y emocionante concierto para todos sus fanáticos en el Estadio Nacional de Lima.

A través de sus redes sociales, la agrupación musical compartió una imagen donde comunicó a todos sus seguidores que realizará una nueva presentación en las instalaciones del recinto deportivo más popular de Lima.

Cabe precisar que, la fecha para esta presentación aún no ha sido revelada; sin embargo, muchas personas fanáticas de la cumbia, que tienen pensado no perderse el evento, piden tener cuidado con los revendedores que suelen estafar sin ningún tipo de remordimiento.

Como era de esperarse, los usuarios inmediatamente comentaron muy emocionados la publicación compartida por la orquesta liderada por Christian Yaipén, asegurando que de ninguna manera se perderían este próximo concierto.

"Llegando con toda la mancha de norteños a Lima", "Sean razonables con los precios", "Esperen a que pasen fiestas", "Cuatro fechas mínimo. Esta vez no me quedaré sin entradas", "¡Sí! Ya hace falta un baile", "Se lo merecen", "Chicas, vamos porque vamos", "Me quedo sin voz de nuevo", "¡Me muero!", "No puedo creerlo", "Por favor, tengo que ir", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios luego de conocer la noticia del nuevo concierto.