Guns N' Roses confirma su regreso a Lima para su único concierto en el Estadio Nacional

06/06/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Una leyenda se aproxima a Perú. Guns N' Roses, una banda que ha marcado historia en el mundo y que no necesita mayor presentación, se alista para aterrizar en nuestro país con un show dinámico, peligroso e histórico de la cultura del rock popular, para una única presentación el miércoles 5 de noviembre en el Estadio Nacional. La preventa con tarjetas Interbank inicia este martes con un 15% de descuento. Una producción de Master Live.

Gira mundial que recorrerá más de 20 países

Bajo el título "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour", las estrellas del rock confirman de esta forma una gira que comprende más de 20 países alrededor del planeta y que es calificada por la crítica y los amantes de la buena música como un show electrizante y "de otro planeta".

Master Live, empresa productora encargada de este único e histórico show, confirmó que los genios de la música llegan con un impresionante espectáculo que comprende un show lleno de luces, sonido y el buen rock que ha marcado un verdadero antes y después de su aparición.

Incrustado en la cultura popular, su obra maestra de 1987, Appetite For Destruction, alcanzó el número uno en ventas de diamantes, se destaca como "el álbum debut más vendido en Estados Unidos de todos los tiempos" y "el undécimo álbum más vendido en Estados Unidos de todos los tiempos", mientras que su Not In This Lifetime... Tour (2016-2019) se clasificó como la "cuarta gira de conciertos con mayores ingresos de todos los tiempos".

Un legado imparable

Con ventas totales de 100 millones de unidades hasta el momento, su catálogo también consta de G N' R Lies (5 veces platino), The Spaghetti Incident? (platino), Greatest Hits (5 veces platino) y Chinese Democracy (platino). Además, son una de las bandas de rock más escuchadas del mundo, con un promedio de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Guns N' Roses está formado por Axl Rose (voz, piano), Duff McKagan (bajo) y Slash (guitarra principal). Un equipo electrizante que habla de verso en sus canciones y de muy buen rock por donde se le mire.

Preventa exclusiva con descuento Interbank

Guns N' Roses se aproxima para una única presentación el miércoles 05 de noviembre en el Estadio Nacional. La preventa exclusiva con tarjetas Interbank inicia este martes con un 15 % de descuento. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket. Una producción de Master Live.