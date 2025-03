Lady Gaga estrena su nuevo disco 'Mayhem': "He vuelto a mi arte al hacer este álbum", confesó la cantante

07/03/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Lady Gaga estrenó 'Mayhem', su séptimo álbum de estudio. El nuevo disco de la artista estadounidense marca su retorno a la música pop, misma que la catapultó a la fama en 2008. Al respecto, la cantante expresó que esta producción le permitió enfrentar su temor a dicho estilo musical, y así deleitar a miles de sus fanáticos.

Lady Gaga estrena su nuevo álbum 'Mayhem'

La media noche de este viernes 7 de marzo, Stefani Germanotta (nombre real de la artista), liberó las 14 canciones que forman parte de este disco caótico. En términos musicales, el álbum cuenta con sonidos dance-pop, rock, EDM y fuck, algo que rememora a sus primeros trabajos, como 'The Fame' y 'Born This Way'.

A ello se suma la estética con tintes oscuros y tétricos que posee el disco, principalmente en los visuales que se aprecian en plataformas como Spotify. Así, 'Mayhem' promete traer de vuelta a la Gaga que se hizo conocida en su debut, cuyo estilo extravagante y misterioso generó controversia y captó la atención de toda una legión de seguidores, popularmente llamados como 'pequeños monstruos'.

Con una actual calificación de 85/100 por parte de la plataforma Metacritic, el disco promete ser un éxito en cuanto a calidad sonora y producción se refiere. Estas son las pistas que posee el nuevo trabajo de Lady Gaga:

Disease Abracadabra Garden of Eden Perfect Celebrity Vanish Into You Killah (feat. Gesaffelstein) Zombieboy Lovedrug How Bad Do I Want Don't Call Tonight Shadow of a Man The Beast Blade of Grass Die With A Smile (feat. Bruno Mars)

Lady Gaga enfrenta sus temores en nuevo disco

Previo al lanzamiento oficial del disco, Gaga compartió su sentir respecto a esta nueva producción. En una entrevista con Apple Music, la 'madre monstruo' explicó que nunca ha dejado de lado el estilo pop que sus fanáticos adoran, por lo que decidió volver con fuerza y poner todo de sí al momento de realizar el álbum.

"Algo que quiero que mis fans sepan ahora y por lo que he dicho que me encanta ser Lady Gaga, es que recientemente he vuelto a mi arte en gran medida al hacer este álbum. He puesto mucho de mí como artista, como productora, como compositora en todo", explicó la artista estadounidense.

Lady Gaga's profile page on Apple Music features a new video header. pic.twitter.com/5TVaSPc8Ls — LⱯDY GⱯGⱯ NOW🪞 (@ladygaganownet) March 7, 2025

A su vez, remarcó que, además de ser reconocida por sus vestuarios extravagantes o su activismo a favor de causas sociales, le gustaría que la recuerden como "una artista de verdad". Así, Lady Gaga inicia una nueva era musical con el estreno de su álbum 'Mayhem', el cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.