¡Insólito! Jada Pinkett revela que cachetada de Will Smith en los Oscars "salvó su matrimonio"

11/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La esposa del conocido actor Will Smith, Jada Pinkett, reveló cuál fue el episodio que salvó su matrimonio. Según sus declaraciones, fue la cachetada de su esposo al también actor Chris Rock en los Premios Oscars del 2022.

¿Qué dijo?

Ya ha pasado un año desde que el actor de 'Hombres de Negro' se levantó de su silla para abofetear a Chris Rock, uno de los presentadores de la ceremonia, y gritarle "quita el nombre de mi mujer de tu jodida boca".

Como se recuerda, el cómico había hecho un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, algo que no sentó nada bien al famoso actor. Pese a haber ganado el Oscar al Mejor actor por El Método Williams, el momento se hizo viral y las imágenes dieron la vuelta al mundo y durante días no se habló de otra cosa.

Sin embargo, el hecho ha vuelto a todas las redes sociales debido a que la también actriz compartió abiertamente que no tiene planes de poner fin a su matrimonio con Will Smith. Todo lo contrario, reveló que su amor se fortaleció después del mencionado escándalo.

Según publicó el medio Daily Mail, luego de muchos años la también escritora reflexionó sobre la posibilidad de dejar a Will, y fue necesario ese incidente para darse cuenta de que nunca lo abandonaría.

"Después de todos esos años tratando de decidir si dejaría a un lado a Will, esa bofetada fue necesaria para darme cuenta de que nunca lo dejaré". "¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido?", fue lo que declaró al conocido medio internacional.

Estuvieron a punto de separarse

La actriz, que ha estado casada con Will Smith desde 1997, también reveló el pasado octubre que ella y su esposo estuvieron separados durante siete años. No obstante, Pinkett Smith ahora destacó cómo todo cambió en una noche en Los Ángeles cuando Will subió al escenario y confrontó a Chris Rock por un chiste sobre la alopecia de Pinkett.

Ahora, Pinkett Smith se refiere a ese momento como la "bofetada santa", ya que, según ella, trajo consigo muchas cosas positivas. A pesar de casi perderse el evento, la actriz expresó su alegría por estar allí y destacó los aspectos positivos que surgieron después de esa controvertida noche en los premios.

