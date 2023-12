Jonas Brothers en Perú: ¡Atención, jonatica! Conoce el precio de las entradas para este concierto

13/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Los Jonas Brothers llegan al Perú como parte de su gira 'Five Albums. One Night. The World Tour'. Es así que, se conocieron recientemente el precio de las entradas para asistir a su tan ansiado concierto.

Conoce el precio de las entradas

Teleticket informó en su plataforma que la presentación de los Jonas Brothers se realizará el 21 de abril en el Multiespacio Costa 21, el cual se encuentra ubicado en el Circuito de Playas del distrito de San Miguel.

Asimismo, la empresa encargada de la distribución de las entradas dio a conocer el precio de las zonas que estarán disponibles para presenciar este gran evento musical.

Así pues, detallaron que en Zona Vip, los boletos tendrán un precio de S/ 200 con 15 % de descuento, mientras que el precio regular sería de S/ 230. En cuanto a la Zona Platinum, el costo bordea los S/ 450 con descuento y los S/ 518 según su precio regular.

Precio de las entradas al concierto de los Jonas Brothers.

Jonas Brothers anunciaron su regreso a Perú

El grupo conformado por Joe, Nick y Kevin Jonas retornan a nuestro país en su gira sudamericana 'Five Albums. One Night. The World Tour 2024.

A través de sus redes sociales, los artistas musicales confirmaron la noticia que ha sido muy bien recibida por sus fanáticas. Además, incluyeron a otros países como Brasil, Colombia, Chile, Argentina y México en el tour.

"¡¡Te escuchamos y no pudimos estar más de acuerdo en que es hora de volver a LATINOAMÉRICA!! Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México... Nos vemos el próximo año", fue el mensaje que compartieron en su cuenta oficial de Instagram.

El último concierto de los Jonas Brothers en Perú

Tal y como se recuerda, los Jonas Brothers dieron tres conciertos en nuestro país. Las dos primeras fechas se llevaron a cabo el 18 y 19 de mayo del 2009 como parte de la gira 'Jonas Brothers World Tour'.

Durante estas presentaciones, los hermanos de nacionalidad estadounidense estuvieron acompañados de la cantante Demi Lovato, con quien participaron en la aclamada película de Disney 'Camp Rock'.

Posterior a este evento, el trío juvenil regresó en 2010, presentando su gira 'Jonas Brothers Live in Concert World Tour'.

En esta ocasión, Joe, Nick y Kevin se presentaron el 30 de octubre en la explanada del Estadio Monumental donde cantaron varios de sus exitosos temas: 'Burnin' up', 'Lovebug', 'SOS', 'Thats The Way We Roll', entre otras canciones más.

Sin duda, muchas fanáticas esperan el concierto de los Jonas Brothers en Perú, por lo que ya se anunciaron el precio de las entradas para este máximo evento musical.