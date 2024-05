¡Terrible! TikToker peruano DESAPARECE tras probar comida callejera en la India ¿Falleció?

Oscar Curi ha preocupado a todos sus seguidores luego estar desaparecido desde hace varios días. El TikToker peruano viajó a la India para sumergirse en esa cultura y reportar las experiencias que iba teniendo durante su estadía.

Uno de sus videos más virales de TikTok fue en el que mostraba la comida callejera de la India. El clip alcanzó más de 23 millones de vistas. En este material audiovisual, el creador de contenido evidenciaba lo insalubre de la comida callejera en ese país, que incluía a los cocineros tirados en el suelo.

Tras exponer las situaciones extremas en la India, además de la comida, los hospedajes sumamente económicos y prácticamente como es la vida en ese continente, Oscar Curi pasó un mal momento.

En sus últimas publicaciones de la mencionada red social, el influencer mostró que la comida que ingirió le causó molestias y terminó en un hospital en busca de mejorar su salud.