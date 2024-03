¡Le salió caro el chiste! Deysi Araujo deberá pagar multa de 4500 soles por fiesta de cumpleaños en San Isidro

22/03/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

A fines de febrero de este año, Deysi Araujo decidió celebrar su cumpleaños número 43 en una lujosa y exclusiva fiesta en su departamento de San Isidro. Sin embargo, los vecinos de la zona se quejaron con la Municipalidad del distrito por la aparente bulla que trajo consigo la celebración. Hace dos días, una multa de 4500 soles llegó hasta su domicilio, sorprendiendo por completo a la artista.

Y es que si bien la celebración de la ahora influencer estuvo llena de personajes públicos como Susy Díaz, Paloma de la Guaracha, la 'Negra Petróleo', Mark Vito, Robert 'Clavito' Muñoz, entre otros amigos cercanos, la animadora niega que se haya hecho el escándalo que alegan los residente san isidrinos.

Multa para Deysi Araujo

A través de sus redes, la artista aseguró que la fiesta duró hasta las 11:30 de la noche y resaltó que a eso de la 1:00 de la madrugada ya nadie se encontraba en su vivienda. Por ello, le resulta sumamente sorprendente recibir la notificación municipal.

"Estoy triste porque me han puesto una multaza por el día de mi cumpleaños. Es muy raro porque solo nos quedamos hasta las 11 y 30 de la noche, a la 1 de la madrugada ya no había nadie en mi casa, solo me quedé con unas amigas pero conversando. Resulta que hace dos días me llegó un documento de la Municipalidad de San Isidro donde me multan", contó.

Araujo mencionó que está dispuesta a realizar una 'pollada' para poder pagar la alta suma que le corresponde según la multa. En ese sentido, resaltó que la realizará en otro lugar. Y es que temería que vuelva a recibir algún tipo de sanción.

"No sé de dónde voy a pagar, estoy pensando hacer una pollada porque de dónde saco la plata. Cómo voy a pagar una multa así. Además, no éramos muchas personas, en la nota que me hicieron en Magaly comentaron que tenía un gran equipo, pero era pequeñito. Mi hijo me llevó mariachis plan de 10 de la noche y nada más", señaló.

¿Volverá a realizar reuniones?

Asimismo, indicó que ya no volverá a realizar ninguna reunión en su casa debido a que teme "trabajar para pagarle a la municipalidad". "Me están quitando el pan de la boca, creo que no me quieren en San Isidro. Ya es demasiado. Me he puesto a llorar de cólera, en mi San Juan de Lurigancho vivía tranquila, nadie me quitó plata así", resaltó.

