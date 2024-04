¡Después de 13 años! Jonas Brothers regresan al Perú y envían un EMOTIVO MENSAJE a sus FANS

20/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Los Jonas Brothers están de vuelta en Perú después de 13 años! La icónica banda musical llega como parte de su gira 'Five Albums. One Night. The World Tour 2024'. A solo unos días del tan esperado concierto, los hermanos compartieron un mensaje emotivo para sus seguidores. ¿Qué revelaron?

Emoción en sus rostros

Nick Jonas tomó la iniciativa en el emotivo mensaje dirigido a sus fans peruanos, comenzando con un cálido "¡Hola, Perú!", seguido de un sincero "Estamos muy emocionados de volver a verlos después de casi 14 años".

Con estas palabras, tanto Nick, Joe y Kevin Jonas mostraron un rostro lleno de sorpresa y emoción ante el próximo encuentro. Además, extendieron una cordial invitación a todos sus seguidores para que se unan al tan esperado concierto.

@jonasbrothersperu Estado: GRITANDOOOOOO😍🥺 A 55 días de ver por fin a nuestros Jonas Brothers, nos mandaron un saludo♥️ Esto era lo que necesitábamos para empezar una semana con todas las energías!! Vayan a comentar en el post original que ya somos SOLD-OUT 🇵🇪 porque parece que aún los chicos no lo saben🤪 Repost de livenation y artes peru en instagram❤️ Gracias @Live Nation Perú @Costa21 Multiespacio ♬ sonido original - JonasBrothers Peru FanClub🇵🇪

¿Cuándo y dónde será el concierto?

Según se informó, el concierto está programado para el domingo 21 de abril y se llevará a cabo en el Multiespacio Costa 21, situado en el Circuito de Playas, en el distrito de San Miguel.

El espectáculo está programado para iniciar a las 20:00 horas, con una duración estimada de 2 horas y media. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta duración podría variar, ya que depende del desenvolvimiento de los artistas durante el evento.

Aunque las entradas se hayan agotado durante la preventa, todavía están disponibles las entradas para la zona Platinum, a un precio de 518 soles. Para aquellos que aún no han comprado sus boletos, aún tienen la oportunidad de hacerlo a través de Teleticket. Es relevante mencionar que el recinto dispone únicamente de dos ubicaciones: VIP y Platinum.

La última presentación de los Jonas Brothers en Perú

Como se recuerda, los Jonas Brothers dieron tres conciertos en nuestro país. Las dos primeras fechas se llevaron a cabo el 18 y 19 de mayo del 2009 como parte de la gira Jonas Brothers World Tour.

Durante esas presentaciones, los hermanos estadounidenses estuvieron acompañados de la cantante Demi Lovato, con quien participaron en la aclamada película juvenil 'Camp Rock'.

Posterior a ello, regresaron al Perú en 2010, presentando su gira Jonas Brothers Live in Concert World Tour.

En esta ocasión, Joe, Nick y Kevin se presentaron el 30 de octubre en la explanada del Estadio Monumental donde cantaron varios de sus exitosos temas: 'Burnin' up', 'Lovebug', 'SOS', 'Thats The Way We Roll', entre otras canciones más.

Sin duda, el próximo concierto de los Jonas Brothers en Perú será uno de los más esperados por parte de sus fanáticas. Por su parte, los hermanos compartieron un mensaje emotivo para sus seguidores a solo unos días del tan esperado concierto.