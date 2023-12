"Me estranguló y me agarró a cachetadas": La dura confesión de Samantha tras agresiones de Maicelo

13/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Samantha Batallanos rompió su silencio después de haber sido brutalmente golpeada por Jonathan Maicelo. Durante su entrevista en 'Magaly Tv, la firme' la noche de ayer, la modelo confesó que no era la primera vez que era maltratada, ya que hace unos meses, su expareja la estranguló y después la agarró a cachetadas.

La ex Miss Grand fue invitada al programa de la 'Urraca' y narró secuencias muy dolorosas de todo lo que vivió al lado del popular 'Batería'.

Según contó, uno de los episodios más violentos que vivió fue cuando Maicelo le hizo una escena de celos con un bartender que trabajaba en su restaurante. Sin embargo, lo peor llegaría cuando volvieron al gimnasio que él administra, pues fue allí que la agredió de forma brutal.

"Vamos al gimnasio y se puso como loco. Ahí sí fue bastante violento, me empezó a estrangular . Me empujó en la puerta como si fuese un muñeco, estaba transformado. Yo me quería ir pero él no me dejaba. Fue horrible", dijo en un inicio.

Ante esto, Magaly le preguntó si en algún momento se puso a pensar, que Maicelo al ser un boxeador y tener mucha fuerza, pudo haberle dado un mal golpe. Es aquí que Samantha reveló otro episodio de violencia.

" Me agarraba cachetadas en la cama y después de eso nos amistamos y yo decía 'ha sido por celos, voy a pasar esto'. No quería aceptar lo que estaba sucediendo, no quería perderlo", confesó visiblemente afectada.

Samantha perdió un hijo de Maicelo

En otro momento de la entrevista, la conductora del programa 'Magaly TV: La Firme' decidió consultar si en verdad esperaba un bebé Maicelo, ya que anteriormente, ella lo desmentía.

Tras señalar que estuvo en estado de gestación, recalcó que la pérdida nunca se debió a los golpes o maltratos de las que era víctima constantemente en su relación con el boxeador.

"No quiero ser invasiva, pero, tú tuviste una pérdida durante tu relación con él. ¿Eso fue provocado por golpes?", le preguntó Magaly Medina a Samantha Batallanos. "No, no, eso no tiene nada que ver con eso. Fue una pérdida y ya, no fue a raíz de ningún golpe , no fue provocado", respondió con la voz entrecortada y con una expresión de tristeza.

Es así que, la golpiza que Jonathan Maicelo le dio a Samantha Batallanos ha indignado a miles de personas, y ahora la modelo aseguró que en alguna oportunidad el boxeador la estranguló después de una escena de celos.