Samantha Batallanos sobre su relación con Jonathan Maicelo: "Me acostumbré a sus celos"

Samantha Batallanos reveló que atraviesa uno de los peores momentos de su vida y decidió contar cómo fue en realidad su relación sentimental con Jonathan Maicelo, ante las cámaras del programa de 'Magaly TV: La Firme'.

La modelo señaló que el boxeador siempre le hacía una escena de celos, pero ella ignoró cada señal porque estaba cegada por amor, hasta el punto de normalizar todos sus maltratos y tener que ver "su rostro lleno de odio".

"Sentí incluso que eso no era nada malo. Yo estaba cegada por amor, me enamoré a tal punto que no me di cuenta que empecé a normalizar estos tratos de violencia verbal, sobre todo, porque empezó con eso y en mi afán de no perderlo empecé a perdonar", comentó la exreina de belleza a Magaly Medina.

Además, contó que Maicelo "se transformó por completo" por celos y la primera agresión fue en un gimnasio por unos trabajadores, porque pensaba que uno de sus bartender sentía una atracción hacia ella.

La segunda vez fue "humillada", sin importarle estar delante de otros, comenzó a agredirla verbalmente hasta el punto de que sus propios trabajadores intentaran socorrerla. Luego, él le pedía perdón asegurando que nunca más volvería a lastimarla, pero el maltrato se dio por una tercera y cuarta vez, con lo cual decidió poner un alto e imponer una demanda en su contra en una comisaría de San Isidro.

Recalcó que siempre defendió su amor hacia Maicelo a pesar de las constantes críticas que recibía en las redes sociales porque estaba "completamente enamorada de él" y no le importaba si tenía dinero o no, tratando de desmentir que estaba con el deportista por interés.

"Nunca me importó su dinero o que me dé un anillo de zircón, que no me dé regalos o que no me mantenga. Yo era feliz tal y como era", expresó.