Samantha Batallanos revela que estaba completamente enamorada de Maicelo: "Yo lo quería como es"

La modelo peruana Samantha Batallanos contó que era una mujer completamente enamorada de Jonathan Maicelo, ya que en la primera etapa de su relación aparentaba ser un hombre en quien podía confiar y sentirse segura, pero todo fue cambiando con el tiempo.

A través de su reciente entrevista brindada a las cámaras de 'Magaly TV: La Firme', la exreina de belleza, decidió revelar que estaba deslumbrada y 'templada' del boxeador, pero no por lo que él pueda ofrecerle material o económicamente.

"Yo pensé que todo lo que él representaba iba a ser una protección para mí, que sería a favor mío. Jamás imaginé ver la mirada de odio, jamás imaginé que me humillara así. Yo estaba enamorada. Y sobre las expectativas, no las tenía. Yo lo quería como es", contó Batallanos.

Además, recalcó que siempre estuvo dispuesta a darlo todo por él, "a capa y espada", hasta el punto de tratar de desmentir a todos los que criticaban su relación en las redes sociales, donde la calificaban como una mujer interesada.

Al pasar imágenes del anillo que Maicelo le entregó el 2 de noviembre, señaló que era uno de canje, pero ello no le importaba y solo trataba de "seguirle el juego" de presumir ante todos que él lo había adquirido por una alta suma de dinero, porque quería verlo feliz.

"Nunca me importó su dinero o que me dé un anillo de zircón, que no me dé regalos o que no me mantenga. Yo era feliz tal y como era", contó a la conductora del programa de espectáculos, Magaly Medina.