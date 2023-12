¡No es la primera vez! Maicelo tiene historial de agresiones: Golpeó a Samantha, peleó con Cacho y más

Jonathan Maicelo está en el ojo de la tormenta después que Samantha Batallanos lo denuncie por agresión física y psicológica. Sin embargo, esta no es la primera vez que el boxeador se ve envuelto en este tipo de escándalos, ya que a los largo de los años ha sido acusado de agredir a Carlos Cacho, discutió con Mónica Cabrejos y más.

Como se recuerda, Samantha Batallanos denunció en la comisaría de San Isidro, que la tarde del pasado jueves 7 de diciembre, Jonathan Maicelo la agredió física y verbalmente en un taxi, dejándole un ojo morado y arrancarle un mechón de cabello, además de insultarla varias veces.

No es la primera vez que el conocido boxeador está involucrado en un escándalo por agresión. Uno de los casos más recordados es cuando en el 2021, en plena pandemia, acaparó titulares después que se viralizara un video en el que golpea y lanza el celular de una mujer.

"Bajé la cortina y me expresé así de 'batedía' y apenas dije eso, de un momento a otro sentí un puñete y me agarré la nariz porque me dolía. Y apenas me agarro la nariz siento que algo me golpea la pierna, era el celular mismo", reveló la víctima en aquella ocasión.